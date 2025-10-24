Lärare i SO på Fröviskolan 4-6, heltidstjänst
2025-10-24
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindesbergs kommun, Grundskola i Lindesberg
Välkommen till Fröviskolan, en lagom stor skola belägen vid sjön Väringen!
Fröviskolan F-6 har totalt c:a 300 elever. Vi har två klasser i varje årskurs, och är 3 mentorer i varje årskurs. På skolan finns förutom rektor även biträdande rektor och ett väl fungerade elevhälsoteam med kurator, specialpedagog, skolpsykolog samt skolsköterska. Vi har även en socialpedagog.
Våra ambitioner är höga och vi arbetar efter ledorden kunskap, glädje, trygghet och höga förväntningar. Våra elever ska uppnå bästa möjliga resultat utifrån sina förutsättningar, genom arbetsglädje, ansvar, trygghet och gemenskap. På skolan arbetar kompetent och utbildad personal som ser möjligheter i varje elev och tar tillvara på elevernas förmågor
Brinner du för läraryrket och vill arbeta på en skola med härliga och engagerade pedagoger? Då bör du söka tjänsten som lärare i årskurs 4-6 på Fröviskolan F-6!Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Du kommer att vara en av 3 mentorer i årskurs 6. Hos oss på Fröviskolan F-6 kommer du att vara verksam inom arbetslaget 4-6 och ha ett nära samarbete med de andra lärarna. Du har en nära samverkan med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och rektor. Samarbete, kommunikation och professionalitet är viktiga ledord i vår verksamhet. Vi ser att du använder dig av metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse. Du håller dig uppdaterad om aktuell forskning inom ditt verksamhetsområde.
Du kommer undervisa i SO samt vara andra pedagog i sexorna övrig tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i åk 4-6 med förmåga att skapa trygghet och arbetsro i verksamheten.
Att du har god samarbetsförmåga med elever, kollegor och vårdnadshavare samt
ett stort engagemang och en vilja att arbeta med elever i åk F-6.
Är du den vi söker kan vi erbjuda dig ett stimulerande arbete på en riktigt bra skola med härliga elever och engagerade och positiva kollegor.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
Lindesbergs kommun, Grundskola Kontakt
Rektor F-6
Gretha Åström gretha.astrom@lindesberg.se 0581-833 26 Jobbnummer
