Lärare i SO och engelska till Scheeleskolan
Köpings kommun, Scheeleskolan / Grundskollärarjobb / Köping Visa alla grundskollärarjobb i Köping
2026-02-09
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Köpings kommun, Scheeleskolan i Köping
Scheeleskolan är en högstadieskola med ca 340 elever i årskurserna 7-9. Skolan ligger i den västra delen av Köping och har en hälsoinriktning. Vårt mål är att eleverna ska trivas och utvecklas på Scheeleskolan. Vi arbetar för att eleverna ska känna sig trygga, bli självständiga, källkritiska och motiverade.
Hos oss står samarbete och relationsskapande i centrum - för oss är det en självklarhet att kollegialt lärande och ett gemensamt ansvarstagande är grunden för skolutveckling.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad lärare i SO och engelska. I tjänsten ingår undervisning i båda ämnena för årskurs 79 samt mentorskap för en grupp elever.
Du planerar, genomför och följer upp din undervisning i enlighet med läroplanens mål tillsammans med dina ämneskollegor. I uppdraget ingår också sedvanlig dokumentation, samarbete med elevhälsa och kontakt med vårdnadshavare. Du bidrar till skolans trygghetsarbete och deltar aktivt i arbetslagets och ämneslagets utvecklingKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i SO och/eller engelska i årskurs 79. Har du ytterligare behörighet är du varmt välkommen att ange det i din ansökan.
Du är en tydlig ledare i klassrummet, har god samarbetsförmåga och bygger relationer med elever och kollegor. Du är engagerad i varje elevs utveckling, har god digital kompetens och omsätter styrdokument i praktisk undervisning.
Även du som studerar till lärare är välkommen att visa ditt intresse för att arbeta hos oss.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Köpings kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Köpings kommun
(org.nr 212000-2114) Arbetsplats
Köpings kommun, Scheeleskolan Kontakt
Rektor
