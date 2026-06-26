Lärare i SO åk 4-6, 80% vikariat HT 2026
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2026-06-26
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Vill du arbeta i en skola där relationer, språk och lärande står i centrum – och där elever och personal trivs, utvecklas och lyckas tillsammans?
Brandbergsskolan söker nu en engagerad lärare i SO för årskurs 4–6 på ett 80 % vikariat under höstterminen 2026. Tjänsten innehåller undervisning i SO, mentorskap samt SV/SVA-stöd med fokus på läsning.Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
Brandbergsskolan är en F–9-skola i Haninge med cirka 600 elever och en verksamhet som präglas av inkludering, mångfald och höga ambitioner för elevernas lärande och utveckling.
Våra elever representerar många språk och kulturer, vilket vi ser som en stor tillgång i undervisningen. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö där alla elever ges goda förutsättningar att lyckas. Trygghet, studiero och ett inkluderande förhållningssätt är centrala delar i vårt arbete, där varje elev ska känna sig sedd, delaktig och motiverad i sitt lärande.
Vi har mycket goda resultat i Skolinspektionens enkät, särskilt inom trygghet, och arbetar kontinuerligt med att utveckla undervisningen så att alla elever kan nå så långt som möjligt.
Ditt uppdrag
Som lärare i SO för årskurs 4–6 ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen med höga förväntningar på alla elever.
I tjänsten ingår även mentorskap samt stöd i svenska och svenska som andraspråk, med särskilt fokus på läsning och läsförståelse.
Du skapar en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö där elevernas lärande och utveckling står i centrum. Med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt stärker du elevernas språkutveckling i alla sammanhang och anpassar undervisningen efter elevernas olika behov och förutsättningar.
Du bedömer, dokumenterar och följer upp elevernas kunskapsutveckling samt ger kontinuerlig återkoppling. Som mentor stödjer och vägleder du eleverna både i deras kunskapsmässiga och sociala utveckling.
Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete, samarbetar nära kollegor i arbetslag och tar ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och välmående.
Vi söker dig som
är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i SO för årskurs 4–6 (behörighet i SV/SVA är meriterande)
har ett tydligt, tryggt och relationellt ledarskap i klassrummet
arbetar språk- och kunskapsutvecklande och ser språket som en nyckel till lärande i alla ämnen
har erfarenhet av undervisning i flerspråkiga och mångkulturella miljöer
kan anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar
har god förmåga att bedöma, dokumentera och följa upp elevers kunskapsutveckling
har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har god digital kompetens och erfarenhet av att använda digitala verktyg och lärplattformar i undervisningen.
trivs med samarbete och vill bidra till skolans fortsatta utveckling
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är en engagerad och positiv pedagog som bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och som bidrar till en inkluderande, stimulerande och målinriktad lärmiljö.
Vi erbjuder
en skola med stark teamkänsla och engagerade kollegor
ett tydligt fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
en trygg arbetsplats med höga ambitioner och goda elevresultat
möjlighet att vara med och påverka och utveckla verksamheten
ett nära samarbete i arbetslag där elevernas lärande står i centrum
Välkommen med din ansökan!
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Under sommarperioden v.27 till v.32 kan det vara längre svarstid än vanligt. Vi tackar dig för ditt tålamod.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Information om anställningsvillkor och förmåner finns samlad på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär att vara anställd i Haninge kommun.
Vill du veta mer om oss är du varmt välkommen att titta in på haninge.se/karriar
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterassen 2 (visa karta
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136 40 HANDEN Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Brandbergskolan Kontakt
Rektor
Krister Tegnestrand krister.tegnestrand@haninge.se +4686067525 Jobbnummer
9981989