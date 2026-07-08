Lärare i SO 7-9 Högastensskolan
Helsingborgs kommun / Grundskollärarjobb / Helsingborg Visa alla grundskollärarjobb i Helsingborg
2026-07-08
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Vill du vara med på en spännande resa med kolleger och elever mot ännu bättre måluppfyllelse? Där du gör skillnad på riktigt! Sök då till oss!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Högastenskolan är en skola som ständigt utvecklas. Möjligheterna till samarbete och pedagogisk utveckling med både ämneskollegor och arbetslagskollegor är stora. Du får många entusiastiska kollegor! Vi har ca 475 elever i en dynamisk F-9-verksamhet. Ett stenkast från skolan ligger Öresund och vi har både tallskog och gröna ängar inom bekvämt avstånd. Vi betraktar goda och livskraftiga relationer mellan alla de människor som du dagligen möter på skolan, som verksamhetens varma kärna. Skolan har trygghet och god stämning som främsta kännetecken. Våra elever kommer från olika håll och vi ser mångfalden som berikande och som en styrka. Digitala verktyg är en självklar beståndsdel i vårt arbete. Hos oss förväntas du tänka nytt, vara modig och flexibel. Den inställningen ser vi som en viktig väg mot framgång.
Du blir en del av ett starkt och stöttande ämneslag där ni planerar och skapar material tillsammans vilket ger dig fina förutsättningar.
Vi har en låg omsättning av personal och en lärarkår som till nästan 100% är utbildad. Vi känner varandra väl och vi hjälps alltid åt. De närmaste kollegerna finner du naturligtvis i arbetslaget men är du intresserad av att socialisera mera brett, kommer du till rätt ställe. Du kommer också att få fem ämneskollegor att samarbeta med.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att du arbetar som lärare i SO i år 7-9
Du ska tillsammans med dina kollegor ge allt för elevens bästa, vilket kräver tålamod, lyhördhet och entusiasm. Som lärare hos oss kommer du att planera och utvärdera undervisningen i samråd med såväl kollegor som elever. Du arbetar framförallt tillsammans med högstadiets väl sammansvetsade arbetslag, där du får utmaningar och växtkraft. Förutsättningarna för samarbete och ömsesidig inspiration är med andra ord goda. Självklart kommer du också att på olika sätt ha kontakt med elevernas vårdnadshavare. Klar och tydlig kommunikation befrämjar goda relationer och goda relationer är viktiga för oss; såväl internt som externt.
Vi förutsätter att din undervisning är såväl seriös som lustfyllt spännande. Är du intresserad av att utveckla IKT-användningen i dina ämnen, har du stora möjligheter i samarbetet med vår hjälpsamme IKT-pedagog som vi delar med de andra skolorna i skolområdet. Som anställd hos oss kommer du snabbt in i ett glatt gäng som skapar bra takhöjd. Vi har en bra mix, inte bara av elever, utan även av personal. Vi ser till att du trivs och känner dig trygg.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare med behörighet i SO-ämnen
Vi betraktar yrkeserfarenhet utanför skolans värld som betydelsefull. Livserfarenhet är alltid nyttig. Ledarerfarenhet i olika former och sammanhang är naturligtvis bra, eftersom läraryrket i mycket består i att leda och inspirera.
Som person är du öppen och kommunikativ i relation till elever, kollegor och föräldrar. Du vill utvecklas tillsammans med dem som du har ansvar för. Som lärare i engelska är det viktigt att du förmår möta och entusiasmera eleverna i det spännande arbete som det innebär att vara lärare. Kan du hantera den uppgiften är du som klippt och skuren för oss.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Intervju till tjänsten kommer att ske den 3-5/8
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
Anställningsform: Ferieanställning
Omfattning: 100 %
Tillträdesdatum: 2026-08-11, eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregisterFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "76". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Teachers' Union
Sveriges Lärare Facklig organisation helsingborg@sverigeslarare.se +46732315161 Jobbnummer
9997402