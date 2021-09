Lärare i SO - Medborgarskolan Region Väst - Grundskolelärarjobb i Göteborg

Medborgarskolan Region Väst / Grundskolelärarjobb / Göteborg2021-09-17Franska Skolan Göteborg är en mindre svensk friskola fsk - åk 9 med totalt ca 380 elever belägen i centrala Göteborg. Skolan har fransk profil vilket innebär att alla elever läser franska som modernt språk. Övrig undervisning sker på svenska. Huvudman är Medborgarskolan Region Väst som huvudman, som är en icke vinstdrivande ideell förening.Skolan har engagerade elever, föräldrar och personal och stort vikt läggs vid vår värdegrund, familjära anda och skapandet hög kvalitet i allt gällande elevernas skolgång.Vi söker en lärare i SO med lärarlegitimation för grundskolans senare år. Vikariatet gäller undervisning i åk 7-9 under ca 6 månader . Vi söker dig som skapar god lärandemiljö i klassrummet och har en professionell ingång till ditt uppdrag. Gedigna ämneskunskaper är en förutsättning likaså att du värdesätter samarbete med skolans övriga personal.Undervisning i SO åk 7-9 innefattar förutom undervisningen i sig ordinära lärarsysslor så som lektionsförberedelser, efterarbete, formativ bedömning, mentorskap och samarbete med kollegor.2021-09-17Sista dag att ansöka är 2021-10-04Medborgarskolan Region VästLandalagången 341130 Göteborg5977119