Lärare i slöjd till Torslandaskolan
Göteborgs kommun / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Torslandskolan F-6 är en nybyggd skola med ca 400 elever i årskurs F-6. På skolan har vi också anpassad grundskola för elever i årskurs 1–6 samt en särskild undervisningsgrupp (SU). Torslandaskolan ingår i skolområde Hisingen 11 tillsammans med Torslandaskolan 7–9 och Noleredsskolan.
Vi erbjuder dig en arbetsplats som präglas av öppenhet, trivsel och välkomnande atmosfär, vi är ett kollegium där du både kan inspirera och inspireras. På skolan har vi fantastiska elever som ständigt inspirerar oss och skapar en vilja att utvecklas som pedagoger.
Vi är måna om att alla elever ska vara trygga och ha studiero i skolan. Elevhälsa är allas angelägenhet och börjar i våra klassrum. Till vår hjälp har vi en elevhälsa och en "normer- och värdengrupp" som håller fokus på vårt gemensamma värdegrundsarbete.Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en slöjdlärare som vill undervisa våra elever i grundskolan (åk 3–6 och SU-grupp) samt i anpassad grundskola (åk 1–6). Tjänsten gäller huvudsakligen undervisning i textilslöjd.
Du ansvarar för planering, undervisning och uppföljning i ditt ämne. Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för elevens kunskapsutveckling. Du tar även ansvar för det kollegiala lärandet på skolan och i skolområdet.
Skolan har under flera år arbetat aktivt med att implementera KL (kooperativt lärande) som en metod i vår undervisning. Vi ser stor framgång i detta arbete då vi märker att våra elever utvecklas positivt på många olika sätt genom att samarbeta och arbeta tillsammans under aktivt lärarstöd.
För att du som personal ska känna dig trygg i din arbetsgrupp jobbar skolan med Team och ledarskapsutveckling. Vi får handledning av GöteborgsRegionen i att skapa trygga och hållbara arbetslag. När du trivs hos oss ökar våra elevers kunskaper.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.Kvalifikationer
Vi söker nu en utbildad och legitimerad lärare med behörighet att undervisa i textilslöjd i årskurserna F-6.
Det är meriterande om du har:
påbyggnad speciallärarexamen med inriktning intellektuell funktionsnedsättning,
behörighet att undervisa i slöjd upp till åk 9
behörighet att undervisa även i trä- och metallslöjd
erfarenhet av att arbeta med barn med olika typer av funktionsvariationer inom exempelvis NPF.
erfarenhet av TAKK och AKK och/eller språkutvecklande arbetssätt.
erfarenhet av att arbeta inom anpassad grundskola.
Vi tror att en god relation mellan lärare och elev är en viktig grund för att lärande ska kunna ske. Som lärare på vår skola ansvarar du för att skapa ett bra arbetsklimat samt för att skapa en lugn, trygg och trivsam skolmiljö för våra elever. Du förväntas vara en trygg vuxen som är professionell i ditt förhållningssätt och i ditt bemötande mot både elever och vuxna.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Riley Wennerberg Sveriges lärare riley.wennerberg@grundskola.goteborg.se 031-7015526 Jobbnummer
9955003