Lärare i slöjd till Sandarnaskolan
2025-08-07
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.
Sandarnaskolan är en nästan helt nybyggd skola med fräscha och ändamålsenliga lokaler. Skolan ligger vid Sannaparken i Majorna och har just nu ca 235 elever från förskoleklass till åk 6. Vi delar hus med ett vård- och omsorgsboende, vilket vi tror är positivt för både äldre och unga.
Nu söker vi en lärare i slöjd! Tjänsten är på 50 %, men det finns möjlighet att utöka sysselsättningsgraden upp till 100 % genom att kombinera tjänsten med arbete i fritidshemmet, där viss del av tiden även kan komma att innefatta undervisning i slöjd.
Du kommer att undervisa i slöjd i åk 3-5 och vi ser helst att du kan undervisa i både textilslöjd och trä/metall slöjd. Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Vi har fina och välutrustade slöjdsalar.
Vi arbetar i arbetslag och har på skolan ett förhållningssätt som utgår från den evidensbaserade modellen PALS. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i slöjd. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare i slöjd är det meriterande men vi välkomnar även nyexaminerade att söka.
Du har ett intresse för att tillsammans med oss skapa en skola där eleverna känner trygghet och nyfikenhet, för att under goda förutsättningar utveckla sina förmågor. Som person är du lågaffektiv, har ett inkluderande förhållningssätt och möter varje barn utifrån individuella förutsättningar och behov. Du har lätt för att samarbeta och bygger goda relationer med elever, kolleger och vårdnadshavare.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens slut.
Vi välkomnar också dig som nyexaminerad att söka tjänsten. För att du som är nyexaminerad lärare skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2025-08-21
Linda Wikstrand linda.wikstrand@grundskola.goteborg.se Telefon: 031-36588264
