Lärare i slöjd till Rydaholms skola
Värnamo Kommun / Grundskollärarjobb / Värnamo Visa alla grundskollärarjobb i Värnamo
2026-02-25
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värnamo Kommun i Värnamo
, Jönköping
, Simrishamn
, Ludvika
eller i hela Sverige
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-02-25Beskrivning
Vill du arbeta tillsammans med andra lärare i ett elevnära arbetssätt? Vill du arbeta med fokus för varje elevs bästa i lärandesituationerna? Vill du jobba i ett team som kännetecknas av engagemang, glädje och delaktighet? Då ska du söka det här jobbet.
Vi söker dig som är välplanerad, strukturerad och genuint intresserad av elevernas lärande. Du lägger stor vikt vid att skapa relationer med varje elev för att ta tillvara elevens nyfikenhet, fantasi och drivkraft. Du är en trygg och mycket tydlig ledare oavsett lärandemiljö och du har förmåga att skapa ett gott lärandeklimat, där du förmår att anpassa undervisningen både på grupp- och individnivå. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är också drivande, engagerad, tar egna initiativ och du vill vara med och utveckla verksamheten.
Du lägger stor vikt vid att utveckla elevernas kunskaper vad det gäller det hantverksmässiga, men också elevernas förmåga att dokumentera, planera, utvärdera och reflektera över sin arbetsprocess och sitt lärande. Du är också mån om att eleverna får utveckla och använda slöjdspecifika begrepp och kunna uttrycka sig språkligt om sina val och sitt lärande.
Vi på Rydaholms skola erbjuder dig ett stimulerande arbete i en mångkulturell skola med engagerade och kompetenta medarbetare. Under läsåret sker kompetensutveckling för personalen. Via kvalitetsarbetet arbetar vi för att öka elevernas läsförståelse, språkutvecklande arbetssätt och trygghet och studiero.
Rydaholms skola har ca 180 elever och i skolområdet finns också Horda skola som har ca 90 elever. Båda skolorna är grundskolor med elever från förskoleklass upp till årskurs 6.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är utbildad slöjdlärare och har lärarlegitimation. Du ansvarar för och planerar för undervisning för eleverna, deltar i föräldrakontakter och samverkar med andra lärare på skolan. Du deltar också i ämnesnätverk och kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har behörighet att undervisa i slöjdämnet - metall, textil och trä. Erfarenhet av läraryrket eller annan erfarenhet av arbete/praktik inom skolan är meriterande. Du ska ha god insikt i skolans uppdrag och styrdokument. Du ska ha mycket goda ledaregenskaper. Vi ställer högra grav på kunskaper om extra anpassningar och på dokumentation i arbetet med eleverna.
Vidare har du som söker goda IT-kunskaper och är van att använda digitala verktyg i det dagliga arbetet. Personlig lämplighet är avgörande vid tillsättning av tjänsten
Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv. Anställningsvillkor
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/102". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Rydaholms skola Kontakt
Katarina Andersson, rektor 0370-380055 Jobbnummer
9762673