Lärare i slöjd samt hem- och konsumentkunskap
Academedia Support AB / Grundskollärarjobb / Landskrona Visa alla grundskollärarjobb i Landskrona
2026-02-23
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Landskrona
, Kävlinge
, Helsingborg
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Är du vår nya nyckelspelare inom slöjd och hemkunskap?
Vill du arbeta på en skola där praktisk-estetiska ämnen faktiskt prioriteras? Innovitaskolan Landskrona söker nu en kreativ och strukturerad lärare som vill vara med och höja statusen på slöjd och hemkunskap i en miljö präglad av värme och utveckling.Publiceringsdatum2026-02-23Om företaget
Innovitaskolan är en liten skola med ca 200 elever, vilket skapar en familjär stämning där alla blir sedda. Vi är stolta över vår höga personaltäthet och vår personalgrupp som kännetecknas av ett djupt engagemang och en ständig vilja att utvecklas. Hos oss är de praktisk-estetiska ämnena inte bara ett inslag i schemat - de är en central del av elevernas bildning som skolledningen aktivt satsar på.
Dina arbetsmiljöer och möjligheter
Vi erbjuder lokaler som ger dig de bästa förutsättningarna för att bedriva kvalitativ undervisning:
Slöjd: Två separata, fräscha salar för trä/metall respektive textilslöjd. Vi anpassar och fyller kontinuerligt på utrustningen efter verksamhetens behov.
Hem- och konsumentkunskap: En fullutrustad sal med flera matlagningsstationer samt en dedikerad yta med bord och projektor för teoretiska genomgångar.
Nätverk & Kollegialt lärande: Du är aldrig ensam i ditt uppdrag. Vi ingår i ett centralt digitalt nätverk som träffas tre gånger per termin med fokus på sambedömning och utveckling av undervisningskvalitet.
Pedagogiska diskussioner och tätt samarbete i arbetslag: På vår mindre skola arbetar vi mycket tillsammans för att kunna hitta rätt med våra elever och utveckla vår verksamhet där du kommer ingå i ett arbetslag med lärare från årskurs 5-9.
Vem är du?
Vi söker dig som utstrålar värme och har förmågan att skapa trygghet i klassrummet. Du är en person som:
Kombinerar ramar med flexibilitet: Du har ett tydligt ledarskap och en fast struktur, men kan snabbt ställa om när den pedagogiska situationen kräver det.
Är trygg i hela uppdraget: Du behärskar allt från det relationsbyggande fostransuppdraget till planering, undervisning och rättssäker betygsättning.
Ser eleven som en resurs: Du uppmuntrar elevernas egen drivkraft och delaktighet, men finns alltid där som den trygga guiden som aldrig lämnar dem ensamma i lärandet.
Är en lagspelare: För dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor, dela med dig av dina framgångar och inspireras av andras arbete.Om tjänsten
Vi söker en lärare för årskurs 3-9 i en kombination som passar din profil:
Slöjdlärare i kombination med hem- och konsumentkunskap
Slöjdlärare i kombination med IT eller andra ämnen
Tjänsten är en tillsvidareanställning (med 6 månaders provanställning) med omfattning 60-100% baserat på ämneskompetens och utifrån den sökande.Så ansöker du
Låter detta som din nästa utmaning? Vi ser fram emot att träffa dig!
Skicka din ansökan som behöver innehålla CV och personligt brev. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
Innovitaskolan Jobbnummer
9756654