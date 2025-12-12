Lärare i slöjd Östad skola
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Östad skola annonserar nu efter en slöjdlärare. Vi erbjuder 20% nu under våren men eventuellt 40% eller mer till hösten, en perfekt tjänst för dig som redan arbetar deltid som slöjdlärare och vill gå upp i tid eller för dig som har eget företag inom slöjdområdet men vill ha en fast inkomst.
Är du slöjdläraren som vill göra stor skillnad i de mindre sammanhangen? Vill du tillsammans med oss skapa rika möjligheter för våra elever att må bra, lära och lyckas? Då är detta tjänsten för dig!
Östad skola är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. Eleverna har slöjd i åk 3-6. Vi har två välutrustade slöjdsalar, en för trä och metall och en för textil. Östad skola ligger i utkanten av natursköna Sjövik med skogen och ängarna som närmsta granne. Du tar dig enkelt hit med buss, bil eller varför inte cykel.
Vi som arbetar på skolan är runt 20 personer. Vi arbetar systematiskt med vårt kvalitetsarbete, har alltid eleven i fokus och kopplar aktuell forskning till våra utvecklingsområden. Målet är att Östads elever ska må bra, lära sig mycket och lämna våra verksamheter med en fin självkänsla, stor handlingskraft och många goda erfarenheter. Vår vision, att vi lär med hjärta och hjärna, bygger på en människosyn som inkluderar och accepterar alla, oavsett om möten och interaktioner sker under ett undervisningstillfälle inne, ute på gården eller på en utflykt. Vi som arbetar på Östad skola anser att vi har hjärtat på rätt ställe och huvudet på skaft. Vi har kul tillsammans och vi hjälps åt.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
På Östad skola kommer du att undervisa eleverna i årskurs 3-6. Ditt uppdrag är att planera, genomföra undervisning, utvärdera och bedöma elevernas slöjdprocess, men också att arbeta för att eleverna ska må bra, tro på sig själva, tillägna sig kunskaper och utveckla förmågor i harmoni och tillit till sig själv och sina kompisar. Du arbetar tillsammans med behörig slöjdlärare och du kommer att få sätta betyg i åk 6. Du kommer att ha ett stort friutrymme att använda dina kompetenser, idéer och egenskaper för att finna vägar, metoder och utveckla undervisningen i samklang med elevernas delaktighet och inflytande.
Om du känner att du passar in och vill arbeta tillsammans med oss, varmt välkommen med din ansökan.Kvalifikationer
Vår önskan är att du är legitimerad slöjdlärare och att du har tidigare erfarenhet av att arbeta som slöjdlärare.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
