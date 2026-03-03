Lärare i slöjd åk 7-9 Nynässkolan
2026-03-03
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Nynässkolan är en modern skola för årskurs 7 till 9 där vi tar ett gemensamt ansvar för skolans uppdrag både när det gäller värdegrund och kunskaper. Vi vill att våra elever känner en positiv drivkraft, tillit till sin förmåga och att de får utvecklas efter sina förutsättningar. Skolan har cirka 520 elever fördelade på 18 klasser, med sex klasser i varje årskurs.
Vi är en skola med stor blandning av både elever och personal med olika bakgrund och kultur, det ser vi som en styrka där vi kan lära och utvecklas av varandra, det är något vi är mycket stolta över på Nynässkolan.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Som lärare i slöjd för åk. 7-9 kommer du arbeta med undervisning inom trä-, textil- och metallslöjd. Du arbetar med kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Arbetet utförs i samarbete med andra lärare, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan. I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Planera, genomföra och följa upp undervisning i slöjd enligt läroplanen.
* Introducera olika tekniker, material och verktyg inom trä-, textil- och metallslöjd.
* Säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö i slöjdsalen.
* Stödja elevernas kreativitet, problemlösningsförmåga och hantverksskicklighet.
* Utmana och stödja eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar din undervisning utifrån alla elevers behov och förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker en engagerad och kreativ slöjdlärare som vill vara med och skapa en trygg, inspirerande och lärorik skolmiljö för våra elever i årskurs 7-9. Hos oss får du möjlighet att utveckla undervisningen och arbeta nära kollegor och bidra till en skola där elevernas nyfikenhet, kreativitet och lust att lära står i centrum. Vi söker dig som har:
* Lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 7-9 och ämnet slöjd.
* Du är förtrogen med och har kunskap om grundskolans läroplan.
* Du har förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift.
* Du har kunskap om och erfarenhet av arbete med digitala verktyg, exempelvis dokumentation i Unikum eller Office.
För att lyckas i rollen är du:
* Strukturerad: Du är strukturerad och planerar ditt arbete på ett genomtänkt sätt.
* Kreativ: Du är nyfiken, kreativ och öppen för nya lösningar.
* Relationsskapande: Du tar initiativ i sociala sammanhang och har en förmåga att skapa tillit i dina yrkesrelationer.
* Samarbetsorienterad: Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, elever och vårdnadshavare.
* Tydligt ledarskap: Du visar ett tydligt och tryggt ledarskap där du på ett naturligt sätt motiverar elever och skapar en miljö där de trivs och mår bra. Du har en god förmåga att skapa öppen dialog och anpassar ditt språk efter situation och målgrupp.
ÖVRIGT
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
* generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
* ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
* flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308078". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Kontakt
Biträdande Rektor
Tanja Kurvinen tanja.kurvinen@gavle.se +4626179891
9775284