Lärare i SFI och Svenska som andraspråk till Studium
Göteborgs kommun / Pedagogjobb / Göteborg Visa alla pedagogjobb i Göteborg
2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Beskrivning
När vi frågar vår personal vad som utmärker Studium framhävs den speciella Studium-stämningen. Här råder mångfald, kollegial värme och ett stort engagemang för undervisning och pedagogisk utveckling. Hos oss finns en djup och en bred kompetens.
Som lärare arbetar du under ansvarsfull frihet i engagerade arbetslag med möjligheter till överskridande samarbeten och utveckling. Vi undervisar både i SFI och olika projekt, alltid med elevens bästa i fokus.
På Studium bedriver vi undervisning för elever från hela världen. Vi bär stolt upp vår verksamhet med en övertygelse om att vi spelar en viktig roll i samhället och vi samlas kring ett gemensamt mål: att eleven ska komma vidare och längre i både språkutveckling och inkludering.
I arbetslaget stärks vi av vår kollektiva kompetens, olika bakgrunder samt ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt. Vårt arbete präglas av samarbete, samförstånd och kollegialt lärande. Vi finns på Nedre Kaserngården i Kviberg.Dina arbetsuppgifter
Växer du med oss i höst? Vi förbereder oss för en eventuell utökning och söker därför fler engagerade lärare med behörighet i SFI och SVA-grund. Eftersom vi planerar utifrån kommande behov är antalet tjänster och omfattning inte helt fastställt ännu – men vi är nyfikna på dig och din kompetens redan nu!
Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av:
planering, genomförande och uppföljning av undervisning och annat pedagogiskt arbete inom verksamheten.
dokumentation och avstämning av resultat och kvalitet både utifrån skolans styrdokument och utifrån gällande avtal.
administrativa uppgifter som är aktuella för tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i SFI och Svenska som andraspråk på grundläggande nivå i vuxenutbildningen. Ytterligare ämnesbehörigheter är meriterande. Du har aktuell erfarenhet av undervisning inom vuxenutbildning.
Du har mycket god digital kompetens och administrativ förmåga samt trivs med ett stundtals högt arbetstempo. Du uppvisar stor flexibilitet och har förmåga att individanpassa undervisning och arbetssätt samt har en inkluderande undervisning.
Du är en person som ser möjligheter och är van att ta initiativ och eget ansvar. Du fungerar också väl i grupp och ser vinsten i att arbeta tillsammans i lag mot gemensamma mål. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och är processorienterad. Du är bra på motivationsarbete och på att locka fram människors potential.
Att visa respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll är för dig en självklarhet. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Med en öppen och positiv attityd har du elevernas och verksamhetens behov som utgångspunkt för ditt agerande.Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Vill du veta mer om lön och våra förmåner? Du kan läsa mer om detta direkt på vår hemsida. Där hittar du också övergripande lönestatistik för de större yrkesgrupperna inom Göteborgs Stad: Förmåner och lön - Göteborgs Stad
Lön, ersättningar och förmåner i Göteborgs StadOm företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Ylva Larsson ylva.larsson@educ.goteborg.se 031-3673249 Jobbnummer
9983602