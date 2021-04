Lärare i särskolan, Grundsärskolan i Varberg - Varbergs kommun, Team Sydväst - Grundskolelärarjobb i Varberg

Varbergs kommun, Team Sydväst / Grundskolelärarjobb / Varberg2021-04-08I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.Vill du växa med oss?Varbergs grundsärskola har i dagsläget åtta klasser på Mariedalsskolan och tre klasser på Almers skola.Pedagogerna på grundsärskolan arbetar i arbetslag runt elevgrupp med tre till tio elever. Bland personalen finns lärare, speciallärare, specialpedagog, teckenspråkspedagog, förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter. Allt pedagogiskt arbete sker utifrån ett individuellt perspektiv men ofta i grupp då kommunikation är själva kärnan i lärandet.2021-04-08Du kommer att arbeta tillsammans med lärare och elevassistenter. Tillsammans i arbetslaget möter ni elever i sin kunskapsprogression samt bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevernas lärande, delaktighet och inflytande. Du ska kunna arbeta både enskilt och i grupp samt kunna planera och strukturera arbetet med eleverna.Du är lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga. Du har förmåga att kommunicera med både elever, arbetskamrater och föräldrar på ett positivt sätt och skapa goda relationer.Legitimerad lärare för undervisning årskurs 1-7 med inriktning mot utvecklingsstörning eller motsvarande.Du bör ha god fysisk då bland annat tunga lyft kan ingå.Du ska kunna delta i undervisning i simhall med eleverna.Erfarenhet av arbete med alternativ kompletterande kommunikation är meriterande samt erfarenhet av IF och NPF.Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.ÖVRIGTOm du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!Varaktighet, arbetstidDeltid. Denna tjänst har en sysselsättningsgrad om 80-100% och kan kombineras med andra arbetsuppgifter upp till heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-11 .Individuell lönesättning, ange löneanspråk.Sista dag att ansöka är 2021-04-22Varbergs kommun, Team Sydväst5677504