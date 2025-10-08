Lärare i särskild undervisningsgrupp åk 7 - 9
Ljusnarsbergs Kommun / Grundskollärarjobb / Ljusnarsberg Visa alla grundskollärarjobb i Ljusnarsberg
2025-10-08
, Hällefors
, Ludvika
, Lindesberg
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljusnarsbergs Kommun i Ljusnarsberg
Ljusnarsbergs kommun är den lilla kommunen i norra Örebro län där vi har en värdegrund med en övertygelse om att alla människor kan och vill göra ett gott arbete. Vi möter människor respektfullt och jämlikt och i alla möten visar vi empati och engagemang. Här finns goda förutsättningar för bra boende, arbete och företagande. Naturen in på knuten ger dig möjlighet till ett rikt friluftsliv. Ljusnarsbergs kommun med huvudorten Kopparberg ligger mitt i Bergslagen som under många hundra år utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri. Kommunen har ett varierat näringsliv med mestadels små företag men också några större. Välkommen! Läs mer om Ljusnarsberg på www.ljusnarsberg.se
.
På en timme tar du dig enkelt med tåg till och från Örebro och på en halvtimme till och från Ludvika. Som medarbetare i Ljusnarsbergs kommun är du med och bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras och där det finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft.Publiceringsdatum2025-10-08Beskrivning
Vi söker en lärare till särskild undervisningsgrupp för årskurs 7-9.
Om du är behörig lärare är tjänsten en tillsvidareanställning.
Arbetsuppgifter samt kvalifikationer
Vi vill att alla våra elever ska känna trygghet, trivsel och delaktighet för att kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. I den särskilda undervisningsgruppen arbetar du med elever som behöver en mer anpassad lärmiljö och ett nära pedagogiskt stöd för att lyckas i sin skolgång.
Dina huvudsakliga uppgifter är att planera, genomföra och följa upp undervisning i nära samarbete med övriga lärare, elevhälsoteam och vårdnadshavare. Du anpassar undervisningen efter varje elevs behov och arbetar för att stärka elevernas självkänsla, motivation och studieförmåga.
Vi söker dig som är en trygg, strukturerad och engagerad pedagog med ett stort hjärta för elever i behov av särskilt stöd. Du har lätt för att skapa goda relationer, bygga tillit och skapa en trygg lärmiljö. Samarbete är en naturlig del av ditt arbetssätt, och du har förmåga att anpassa din undervisning efter olika situationer och elevgrupper.
Du använder digitala verktyg i ditt arbete och har god kommunikativ förmåga både i mötet med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har ett inkluderande synsätt som genomsyrar ditt pedagogiska arbete.
Erfarenhet av arbete i mindre grupper och med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är meriterande.
Vi söker dig som är:
Legitimerad lärare för grundskolans senare år.
Mål- och resultatinriktad med goda ledaregenskaper.
Flexibel, tålmodig och lösningsinriktad.
Engagerad i att utveckla undervisningen och bidra till hela skolans utveckling.
Intervjuer kommer att ske löpande, så vänta inte med din ansökan.
Blir du kallad till intervju behöver du visa upp ett aktuellt utdrag ur Rikspolisens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola (RPS 442.5 2008-06).Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/41". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusnarsbergs kommun
(org.nr 212000-1959) Arbetsplats
Bildning, Grundskola Kontakt
Magnus Fredriksson 0580-80520 Jobbnummer
9545766