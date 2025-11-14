Lärare i särskild undervisningsgrupp åk 4-9
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Botkyrka Visa alla grundskollärarjobb i Botkyrka
2025-11-14
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen i Botkyrka
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Du kommer att vara lärare i Trädgårdsstadsskolans särskilda undervisningsgrupp.
I gruppen ingår ca 10 elever som du kommer att undervisa tillsammans med ytterligare en lärare samt lärarassistenter.
I rollen ingår mentorskap för alla elever i gruppen vilket du delar med din lärarkollega. Mentorsskapet är en central del i din roll genom kontakter kring elever, kontakt med vårdnadshavare, frånvarohantering och utvecklingssamtal samt samarbete med externa aktörer såsom BUMM, BUP, Habilitiering och socialtjänst. I din roll samverkar du med elevhälsoteamet.
Vi erbjuder dig
Trädgårdsstadsskolan är en F-9 skola som ligger i Tullinge i Botkyrka kommun. Skolan är byggd 2002 och har ca. 680 elever från F-9. Den särskilda undervisningsgruppen är ett eget arbetslag med ett starkt och välfungerande samarbete. Gruppen är placerade i renoverade, fräscha och ändamålsenliga lokaler, med egen ingång och tillgång till egen pentry/matsal/skolgård.
Du som söker till oss
Krav: Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i Sv, SO och Eng åk 4-9
Du har tidigare erfarenhet av undervisning
Du har erfarenhet av att arbeta med barn med ADHD/Autism/språkstörning
Du har mycket god språklig förmåga i svenska, tal och skrift.
Du förutsätts kunna arbeta med digitala verktyg i din undervisning.
Meriterande: Det är meriterande om du har arbetat som speciallärare och/eller som lärare i särskilt undervisningsgrupp.
Erfarenhet av V-Klass
Som person är du intresserad av att hålla dig uppdaterad och ligger i framkant i din yrkesroll. Du är relationsskapande och samarbetsorienterad för att se till individens och verksamhetens behov. Du behöver även vara strukturerad för att kunna bedriva en undervisning av hög kvalitet.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollPubliceringsdatum2025-11-14Om företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TRÄS/2025:00075". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Anna Hansson anna.hansson4@botkyrka.se 0708861447 Jobbnummer
9605014