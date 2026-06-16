Lärare i sammhällskunskap
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Helsingborg Visa alla gymnasielärarjobb i Helsingborg
2026-06-16
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LBS Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i 30 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb". Läs mer om oss på www.lbs.se
.
LBS – Kreativa gymnasiet i Helsingborg erbjuder högskoleförberedande utbildningar inom Teknikprogrammet och Estetiska programmet med följande inriktningar: Spelgrafik, Digital Design samt Spelutveckling.Vi söker nu en lärare i samhällskunskap till vår verksamhet.
Lärare i Samhällskunskap till LBS Kreativa Gymnasiet i Helsingborg
Vi erbjuder
På LBS – Kreativa gymnasiet kombinerar vi ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete med kreativa lärprocesser. Det ställer höga krav på alla som arbetar hos oss, på lärmiljön och på organisationen men ger också väldigt mycket tillbaka till dig som medarbetare genom stora möjligheter att i en stimulerande arbetsmiljö utvecklas i din profession och att arbeta med kollegialt lärande på riktigt.
Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tjänst på 30 % för undervisning i samhällskunskap. Du har stor möjlighet att påverka och utveckla din egen undervisning och kommer också ha en viktig roll i att kontinuerligt utveckla skolans utbildningar tillsammans med dina kollegor. Som lärare på LBS är du i hög grad delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete och den pedagogiska utvecklingen.Publiceringsdatum2026-06-16Profil
I första hand söker vi dig som är utbildad lärare, behörig i att undervisa i samhällskunskap på gymnasienivå. Du har en god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera elever till lärande utifrån deras olika behov och kan variera din undervisning Du är kreativ i din planering och genomförande av din undervisning. I klassrummet är du en trygg ledare och du är bra på att skapa relationer med både elever och vid eventuella föräldrakontakter. Det är meriterande om du har andra kreativa kompetenser eller intressen. Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning i omfattningen 30 % med start den 11 augusti 2026. Placeringsort är Helsingborg.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 9 juli Tillsättning kan dock komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Mikael Fors, telefon 076-108 44 67.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
LBS Kreativa Gymnasiet Kontakt
Rekryterare
Mikael Fors mikael.fors@lbs.se Jobbnummer
9965726