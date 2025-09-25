Lärare i samhällskunskap och svenska, vikariat 100%
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Arbetsplatsbeskrivning
Kungsholmens västra gymnasium är centralt beläget på Campus Konradsberg på Kungsholmen.
Skolan är populär och har ca 1060 elever. Skolan erbjuder studier på Ekonomiprogrammet inriktning Ekonomi och Juridik, Naturvetenskapliga programmet inriktning Naturvetenskap, Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Beteendevetenskap och Samhällsvetenskap och Vård- och omsorgsprogrammet.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad lärare som kan ge våra elever bästa förutsättningar att nå sina mål. I tjänsten ingår undervisning i matematik och filosofi. Du kommer att ingå i programlaget Sam-beteende. Du kommer också att vara mentor tillsammans med en annan kollega och bidra till våra elevers personliga utveckling. Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i främst matematik. Anställningen är ett tidsbegränsat föräldravikariat.
Beroende på ämneskombination kan omfattningen på tjänsten variera upp till 80%.Kvalifikationer
Du ska vara behörig och legitimerad gymnasielärare med erfarenhet av pedagogiskt arbete med ungdomar. Som person är det viktigt att du är ansvarskännande och har uppnått en personlig mognad, är initiativrik och empatisk. Du ska ha lätt att motivera eleverna och vara en tydlig ledare som skapar goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ser till varje elevs behov och har en förmåga att möta dem utifrån deras individuella kunskapsnivå. Du är även nyfiken på att ständigt utveckla din undervisning och reflekterar gärna kring metodik och pedagogik tillsammans med dina kollegor. Det är viktigt att du är en tydlig ledare i klassrummet och att du är relationsbyggare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdagen.
Vid övertalighet i Stockholms stad kan tjänsten komma att tas i anspråk internt.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5509". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Kungsholmens Västra gymnasium Kontakt
Johan Dahlstrand johan.dahlstrand@edu.stockholm.se 08-50838087 Jobbnummer
9527146