Lärare i rytmik och dans för små barn
2026-01-22
Vi söker dig som kan undervisa deltid som rytmik- och danspedagog för små barn.
Vi har ett föreberedande program som främst riktar sig till barn i åldrarna 3-5 år, för att de ska utveckla sin motorik, koordination, känsla för rytmik, dans, sång, spela maracas, trummor, triangel och enklare liknande instrument, samt uppleva glädje i musik och rörelse.
Detta studium för att de över tid ska kunna fortsätta med tex dans, eller gå vidare med instrumentalstudier eller sång när de är 6 år och äldre.
Vi har redan en pedagog som leder denna verksamhet hos oss, men hennes schema börjar bli fullt, så vi letar efter en rytmik- och danspedagog som kan samarbeta och avlasta henne och jobba dagtid och kväll på vardagar och helger.
Vi håller även på att gå ut till förskolorna i Stockholm med närförort, för att presentera vårt förskoleprogram för barnen på plats. Därför är det viktigt att du även har tid 1-2 dagar i veckan, under dagtid, vardagar, för att hjälpa till att presentera vårt program i förskolorna. Du får ersättning för dina presentationer.
Det är även meriterande om du kan undervisa barn och vuxna i något instrument, eller sång, tex piano och / eller gitarr. Då kan du få mer undervisningstimmar och kan täcka upp för det växande behovet av lärare främst i sång, piano och gitarr. Detta är inget krav men ett bonus i din ansökan.
Även om du bara kan undervisa tex nybörjare, i dessa instrument och sång, är det ändå ett stort plus, då de flesta som söker lektioner just börjar från noll.
Du fakturerar oss för dina arbetade timmar. Ersättning enligt överenskommelse.
Undervisningen sker mitt i stan på Sigtunagatan 12, i Stockholm, i vår dans- och rytmiklokal.
Skicka CV och referenser från tidigare arbetsplatser och andra pedagogiska sammanhang, som kan intyga dina kvalifikationer som rytmik- och danspedagog med små barn.
Välkommen!
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
