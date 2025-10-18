Lärare i programmering till NTI Gymnasiet Västerås
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.
Publiceringsdatum2025-10-18Om tjänsten
Vi söker en behörig gymnasielärare i programmering inför våren, tjänsten är en tillsvidareanställning mellan 85-100 % beroende på ämneskombination. Undervisningen kommer vara på både Teknikprogrammet och vårt El- och energiprogram med inriktningen Dator- och kommunikationsteknik. Du kommer undervisa i programmering 1 och 2, tillämpad programmering samt informationsteknik nivå 1.
Du som söker är en behörig gymnasielärare med goda ämneskunskaper och en god pedagogisk förmåga, vi räknar med att du kan bidra med inspiration och engagera elever till lärande utifrån deras olika behov samt kan variera din undervisning.
Vidare har du lätt att skapa förtroende hos eleverna och vårdnadshavare, i läraruppdraget kan det komma att ingå mentorskap. Du värdesätter ett nära samarbete med kollegor och är lyhörd för andras kunskaper, strävar efter att alltid utveckla din undervisning och delta i det kollegiala lärandet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi kommer kalla till intervjuer löpande och därför kan tjänsten komma att tillsättas innan slutdatum för ansökan.
NTI Gymnasiet Västerås
Skolan har funnits sedan 2003 i samma lokaler. Lokalerna är fräscha och nyligen renoverade. Vi har tre gymnasieprogram; teknikprogrammet, estetiska programmet och IT-programmet. Utöver dessa utbildar vi även TE4 Gymnasieingenjörer som läser ett tekniskt fjärde år med inriktning mot mjukvarudesign.
Skolan är ett certifierat Teknikcollege vilket är en kvalitetsstämpel på utbildningen och möjliggör många spännande samarbeten med näringslivet.
Som medarbetare hos oss blir du en del av en väl fungerande personalgrupp som kännetecknas av arbetsglädje, kreativitet och professionalitet. Skolan är liten till medelstor med god kontakt mellan elever och lärare.
Hos oss har du stor möjlighet att påverka och utveckla din egen undervisning och genom kollegialt lärande och arbete i lärteam bidra till hela skolans utveckling.
Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom samarbete med andra NTI-gymnasier, Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning, ferietjänst, 100 %. Vi tillämpar alltid sex månaders provanställning och om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.
Start 7 januari 2026 på NTI Gymnasiet Västerås.
Har du frågor, kontakta gärna:
Rektor Anders Tegerhult, anders.tegerhult@ntig.se
Telefonnummer: 021-40 39 44 eller
Biträdande rektor Efrem Paulus, efrem.paulus@ntig.se
Telefonnummer: 021-40 39 41.
Välkommen med din ansökan!
