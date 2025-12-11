Lärare i piano till Kulturskolan
2025-12-11
Välkommen till oss på Kulturskolan! Här erbjuder vi kurser inom musik, bild, teater, dans, film och foto samt kreativt skrivande.
Undervisningen på Kulturskolan sker både enskilt och i grupp där eleverna får skapa tillsammans med andra. Här kan du som lärare vara med att bidra till elevernas fritidsintresse eller början på en livslång passion! Du kan läsa mer om Kulturskolan här: https://karlstad.se/forskola-skola-och-utbildning/kulturskola Dina arbetsuppgifter
Som lärare i piano kommer du att undervisa elever i piano enskilt eller i grupp. Undervisningstiden per elev varier, men är minst 20 minuter. I din undervisning kommer du bidra till att väcka elevernas lust och glädje för musiken, ge verktyg för att utveckla gehörsspel, notspel, improvisation och musikaliskt uttryck.
Tjänsten är ett vikariat under vårterminen 2026. Arbetsdagarna är torsdag eftermiddag/kväll och fredag dag. Undervisning sker i Kulturskolans lokaler samt på Väse skola och Skattkärrsskolan. Kvalifikationer
Vi söker dig med en lärarexamen från Musikhögskola eller motsvarande med inriktning piano.
Som person har du god samarbetsförmåga med såväl kollegor som elever och du har ett flexibelt förhållningssätt. Vi vill också att du har ett helhetstänk som innefattar Kulturskolans kulturella roll i kommunen och i samverkan med andra kulturinstitutioner. Det är viktigt att du är självgående, kreativ och tar egna initiativ samt har en positiv inställning till ditt arbete.
Meriterande är om du har erfarenhet av att undervisa på Kulturskola.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
Timlön
