Lärare i NO-ämnen, teknik och matematik
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Botkyrka Visa alla grundskollärarjobb i Botkyrka
2026-07-08
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 40 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsterna och arbetsuppgifterna
Vi söker nu en lärare till vårt högstadium. Till kommande läsår innefattar tjänsten undervisning i årskurs 7 och 8. Du kommer undervisa i teknik samt 1 NO-ämne (samma i båda årskurserna). Utöver detta ingår en del dubbellärarskap i matematik, främst förlagt till årskurs 7 där mentorskapet ligger. Du ingår i arbetslag 7 samt samverkar med övriga ma/no-lärare regelbundet på avsatta möten.
All personal på Tunaskolan har i uppdrag att bidra till ökad måluppfyllelse, stärkt språk och ökad självkänsla för Tunaskolans elever.
Du som söker till oss
Vi söker dig som vill vara med och utveckla Tunaskolans verksamhet, som är väl förtrogen med uppdraget som lärare, som vet vad du vill och som är en "lagspelare".
Som person är du intresserad av att hålla dig uppdaterad och ligger i framkant i din yrkesroll. Du är relationsskapande och samarbetsorienterad för att se till individens och verksamhetens behov. Du behöver även vara strukturerad och stabil i din lärarroll för att kunna bedriva en undervisning av hög kvalitet.
Lärarlegitimation (utfärdat av Skolverket) med behörighet att undervisa upp till årskurs 9 i minst ett NO-ämne och matematik är ett krav.
Dessutom ser vi som meriterande att du
• bygger ditt utvecklingsarbete på en analys av tidigare resultat
• har god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt
• även är behörig i teknik
• gillar att arbeta med barn och ungdomar från olika kulturer, språkgrupper, religioner och etniska bakgrunder
• möter livet med mycket humor.
Känner du igen dig i ovanstående beskrivning så tror vi att Tunaskolan är rätt ställe för dig!
OBS! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollPubliceringsdatum2026-07-08Om företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: Vårt arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister. Botkyrka kommun omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att ansökningshandlingar som huvudregel är allmänna handlingar.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Prästgårdsvägen 114 (visa karta
)
147 40 TUMBA Arbetsplats
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Roberto Toro Martinez roberto.toro.martinez@botkyrka.se 703455911 Jobbnummer
9996467