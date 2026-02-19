Lärare i NO till Kunskapsskolan Nacka
Kunskapsskolan I Sverige AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
Kunskapsskolan Nacka växer och söker fler medarbetare
Kunskapsskolan Nacka växer och från och med hösten 2025 är vi en F-9 skola. Vill du vara med och utveckla vår nya skola? Då har vi jobbet för dig! Vi söker en legitimerad grundskollärare i No-ämnena för högstadiet.
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan medarbetare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Som medarbetare på Kunskapsskolan är du aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbetslag och i ämneslag. Öppenheten mellan medarbetare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.
Kunskapsskolan Nacka är en grundskola för årskurs 6-9 och har idag cirka 350 elever. HT-25 växer vi och blir en F-9 skola med en helt ny utbyggnad och skolgård. Skolan startade 2001 har nöjda medarbetare, elever och vårdnadshavare. Skolan ligger i Finntorp i Nacka nära Sickla och Nacka Forum med goda kommunikationer både från Slussen och Värmdö.
Meriterande kvalifikationer
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning och mentorskap. Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare och är lösningsfokuserad och strukturerad.
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din förmåga att bygga relationer. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna och har ett intresse av undervisning i vår pedagogiska modell.
Tjänstens utformning
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100% med start HT-26
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan senast den 10 mars 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Är det här ditt drömjobb? Skicka gärna en film på sms till rektor Sara med dig själv och berätta om varför du vill ha tjänsten.
Vid frågor kontakta rektor Sara Hillefors på sara.hillefors@kunskapsskolan.se
eller via sms 0733-688235
Mer information på om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsskolan.se och kunskapsskolan.nacka på instagram.
Kunskapsskolan i Sverige har grundskolor och gymnasieskolor under namnen Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet. De första skolorna startades år 2000. Idag går det cirka 14 600 elever i de 30 grundskolorna och sju gymnasieskolorna. Kunskapsskolan ägs av grundare Peje Emilsson med familj. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsskolan i Sverige AB
(org.nr 556566-1815) Arbetsplats
Kunskapsskolan Jobbnummer
