Lärare i No och teknik till Anneroskolan 4-9 - Helsingborgs kommun - Grundskolelärarjobb i Helsingborg

Prenumerera på nya jobb hos Helsingborgs kommun

Helsingborgs kommun / Grundskolelärarjobb / Helsingborg2021-07-05Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något.Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev. https://skoljobb.helsingborg.se/Om arbetsplatsenAnneroskolan är en F-9 som ligger i stadsdelen Dalhem i Helsingborg. På skolan går ca 400 elever. Skolan är en trygg skola med god studiero. På Annero är lärarbehörigheten hög och du kommer att ingå i ett arbetslag med skickliga kollegor. För att trivas på Anneroskolan är det viktigt att genom goda relationer, till såväl elever som kollegor, ha elevernas behov och förutsättningar i fokus och ha ett tillitsfullt och situationsapassat ledarskap.2021-07-05Du kommer att undervisa i No och teknik främst för eleverna på högstadiet. Skolan har en spännande och utmanande utvecklingsresa framför sig där vi redan gjort stora framsteg i att skapa trygghet och studiero på skolan. För att trivas i lärarollen på Anneroskolan behöver du vara engagerad och intresserad av att bidra till dennna utvecklingsresa.Du är behörig att undervisa i No och teknik. Du sätter relationen till eleverna i fokus och genom detta ger stöd och utmaningar. Du har förmåga att arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd i undervisningen och är driven i att utveckla elevernas lärmiljöer. Att planera, följa upp och analysera din undervisning ser du som en självklarhet.Övrig informationSista dag att ansöka är 210711Anställningsform: ferieanställningOmfattning: heltidTillträdesdatum: 211001 eller enligt överenskommelseVaraktighet: tillsvidareAntal tjänster: 1I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregisterFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-11Helsingborgs kommun5846916