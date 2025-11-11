Lärare i NO och teknik med IT-ansvar
2025-11-11
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Stöde skola är en F-9 skola som ligger cirka 40 minuters bilresa väster om Sundsvall. Skolan har omkring 260 elever och ett fritidshem med nästan 100 barn. Vi är cirka 50 medarbetare som arbetar tillsammans i olika roller.
På Stöde skola utvecklas vi tillsammans med blicken mot framtiden och med målet att vara ett stabilt och tryggt kunskapsnav för både elever och personal. Vår organisation kännetecknas av korta beslutsvägar, arbetsglädje och stort engagemang.
Vi har ett välfungerande elevhälsoarbete där alla professioner samarbetar för att varje elev ska lyckas.
Vill du vara med och skapa en inspirerande och utvecklande lärandemiljö för våra elever?
Vi söker nu en engagerad och strukturerad NO-och tekniklärare med IT-ansvar som sätter eleven i centrum.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Som NO- och tekniklärare på vår skola kommer du att undervisa i biologi, fysik, kemi och teknik. Du ansvarar för att skapa en lärandemiljö där varje elev får möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential.Arbetsuppgifter
* Undervisa och skapa strukturerade, varierade och engagerande lektioner i NO-ämnen och teknik.
* Anpassa undervisningen utifrån varje elevs behov för att säkerställa att alla når sina mål.
* Bedöma och följa upp elevernas kunskapsutveckling, ge konstruktiv feedback och stödja deras lärandeprocess.
* Använda digitala verktyg och IT för att göra undervisningen mer relevant och inspirerande, samt som IT-inspiratör stötta kollegor i de digitala processerna.
* Samverka med kollegor för att utveckla skolans pedagogiska arbete och bidra till en positiv och inkluderande lärandemiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i NO och teknik.
* Är strukturerad och har god förmåga att planera och organisera din undervisning på ett effektivt sätt.
* Visar stort engagemang för elevernas lärande och har förmåga att sätta varje elev i centrum.
* Brinner för att väcka och utveckla elevernas nyfikenhet och intresse för vetenskap och teknik.
* Har mycket god digital kompetens och vana vid att arbeta med digitala verktyg för att utveckla och förbättra undervisningen.
* Tar ansvar för rollen som IT-inspiratör på skolan och stödjer kollegor i deras digitala utveckling.
* Är flexibel, kommunikativ och trivs med att samarbeta med andra för att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vid begäran skall betyg/ examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Varmt välkommen med din ansökan!
