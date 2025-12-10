Lärare i No åk 4-6
Åstorps kommun, Rågenskolan / Grundskollärarjobb / Åstorp Visa alla grundskollärarjobb i Åstorp
2025-12-10
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åstorps kommun, Rågenskolan i Åstorp
Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?
Välkommen till Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.
Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till hav och natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.
Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 000 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid.
Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.
I område Centrum finns två F-6 skolor, Bjärshögsskolan och Rågenskolan med 310 resp 230 elever. I området har vi även förskolor.
Samarbetet mellan områdets förskolor och skolor ger oss många fördelar och områdets skolor och förskolor samarbetar med varandra i många avseenden.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Är du den lärare och kollega som vi på Rågenskolan i Åstorp söker efter? Tror du på varje elevs möjlighet att lyckas oavsett förutsättningar? Tror du att på att elever utvecklas genom att använda sin, din och andras fulla potential? Då har vi tjänsten för dig!
Du kommer att arbeta som No-lärare och tillhöra ett av vårt arbetslag 4-6. Tjänsten är till början en visstidsanställning men kan bli en tillsvidare anställning.
Du kommer förutom att ingå i 4-6 arbetslaget även att bli en del av Rågensskolans härliga medarbetarskara. Skolan där du på riktigt får möjlighet att göra skillnad för våra elever.
Du tror att alla kan och vill lyckas och att det är du tillsammans med dina kollegor som skapar förutsättningarna både för elever, kollegor samt dig själv.Kvalifikationer
Som person är du lösningsfokuserad, utvecklingsinriktad och har en god kommunikativ förmåga. Du ser helheter och trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens.
Du har ett positivt förhållningssätt till eleven och har stor förmåga att se elevers möjligheter och kompetenser. Du är en kreativ medarbetare som kan erbjuda eleverna goda lärandemiljöer och har ett genuint gott bemötande.
Du har god samarbetsförmåga och en drivkraft att arbeta tillsammans med kollegor för att alla elever ska lyckas.
Din grundsyn präglas av att du ser möjligheter och har ett positivt och inkluderande förhållningssätt. Du är självständig och trygg i din kompetens och tar ansvar och ser samarbete som en viktig del för att lyckas med uppdraget. Du arbetar med värdegrund och främjande av elevernas sociala samspel och har en helhetssyn på elevernas lärande och utveckling.
Erfarenhet krävs.
• Erfarenhet av undervisning i grundskolan krävs.
• Lärarexamen och lärarlegitimation krävs.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning i Åstorps kommun behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring, vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294516". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps kommun
(org.nr 212000-0936) Arbetsplats
Åstorps kommun, Rågenskolan Kontakt
Biträdande rektor
Eva Andersson eva.andersson.ha@astorp.se 042-64183 Jobbnummer
9638152