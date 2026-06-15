Lärare i naturkunskap och idrott
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Huddinge Visa alla gymnasielärarjobb i Huddinge
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NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i. Läs mer om våra skolor på www.ntigymnasiet.se.
NTI Gymnasiet Södertörn är en personlig skola med 240 elever, fördelade på teknikprogrammet, el- och energiprogrammet, yrkesintroduktion samt fjärde tekniskt år. Vår idrottslärare sedan flera år går vidare till nya utmaningar, och nu söker vi en engagerad lärare som vill ta över stafettpinnen och undervisa i idrott och hälsa samt naturkunskap.Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Som lärare hos oss undervisar du i idrott och hälsa och naturkunskap. Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån elevernas behov och kursmålen, med fokus på att skapa en trygg, tydlig och motiverande lärmiljö.
Vi söker dig som vill bidra till en undervisning där eleverna utvecklar både kunskaper och förmågor, och där du är med och skapar engagemang för rörelse, hälsa, hållbarhet och naturvetenskapliga perspektiv.
Tjänstens omfattning är mellan 50 och 100 procent beroende på ämneskombination och behörighet.
Vi söker dig som
är legitimerad lärare med behörighet i idrott och hälsa och/eller naturkunskap
har ett tydligt och relationsskapande ledarskap i klassrummet
har god förmåga att bygga förtroendefulla relationer med elever och kollegor
trivs med att samarbeta och bidra till skolans gemensamma utveckling
Är problemlösningsfokuserad och kreativ i din undervisning
Har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
Kan hantera oförutsedda händelser och lösa problem både självständigt och i samarbete med kollegor
Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning på gymnasiet.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du arbeta i en personlig skolmiljö där elevernas utveckling står i centrum. Du blir en del av ett engagerat kollegium med nära samarbete och goda möjligheter att bidra med din kompetens.
Vi erbjuder:
en tillsvidareanställning på 50–100 procent beroende på ämneskombination
nära samarbete med kollegor och skolledning
möjlighet att bidra till skolans fortsatta utveckling
kollektivavtalade förmåner, försäkringar och tjänstepension
friskvårdsbidrag och personalrabatter
kompetensutveckling genom Academedia Academy
Övrig information
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50 - 100 % med start 10 augusti eller enligt överenskommelse. Placeringsort är NTI Gymnasiet SödertörnHar du frågor, kontakta gärna rektor Ingrid Eriksson, ingrid.eriksson@ntig.se
eller biträdande rektor Bond Shahriar Alam, bondhon.shahriaralam@ntig.se
Om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
141 52 HUDDINGE Arbetsplats
NTI Gymnasiet Kontakt
Rekryterare
Ingrid Eriksson ingrid.eriksson@ntig.se Jobbnummer
9962829