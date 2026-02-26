Lärare i musikteori och gehör
2026-02-26
Vadstena Sång- och Pianoakademi söker lärare i musikteori och gehör
Tillsvidare 30 %
Vill du undervisa morgondagens professionella musiker?
Vadstena Sång- och Pianoakademi är en högskoleförberedande konst- och kulturutbildning med inriktning klassisk sång och piano. Våra studerande är ungdomar med höga musikaliska ambitioner som siktar på vidare studier vid musikhögskolor i Sverige och internationellt. Många framstående sångare och pianister har fått sin utbildning hos oss.
Vi söker nu en engagerad och kunnig lärare i musikteori och gehör som vill bidra till våra studerandes musikaliska fördjupning och professionella förberedelse.Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Du undervisar i musikteori och gehör på både grundläggande och avancerad nivå, med en helhetssyn på de studerandes behov av allmän kunskap samt en särskilt fokus på att förbereda sångare och pianister för antagningsprov till högre musikutbildningar.
Undervisningen är organiserad på två halvdagar per vecka. De studerande arbetar i mindre grupper med lektioner två gånger i veckan. I tjänsten ingår även resurstid för individuellt stöd. Vi lägger stor vikt vid att undervisningen anpassas efter varje studerandes behov och mål.
Du ingår i kollegiet i Vadstena och samarbetar nära med lärare i sång och piano samt övriga ämneslärare. Tjänsten är placerad i Vadstena.
Vi söker dig som
har högre utbildning inom musikteori, komposition, musikpedagogik eller liknande
har erfarenhet av undervisning i gehör och teori på både grundläggande och avancerad nivå
har god kännedom om antagningskrav till musikhögskolor i Sverige och internationellt
är trygg i att undervisa unga musiker med höga ambitioner
arbetar strukturerat, lyhört och med tydlighet
Vi erbjuder
En konstnärligt ambitiös och specialiserad utbildningsmiljö
Erfarna och engagerade kollegor
Möjlighet att påverka och utveckla undervisningens innehåll
Motiverade och målmedvetna studerande
Om verksamheten
Vadstena Sång- och Pianoakademi är en del av Lilla Akademien, en av Sveriges ledande musikskolor med grundskola, gymnasium och konst- och kulturutbildning. Vi förenar stark konstnärlig tradition med pedagogisk kvalitet och en övertygelse om musikens kraft att utveckla människor.
Välkommen med din ansökan!
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till tina.eriksson@lillaakademien.se
senast 15 mars. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Frågor om tjänsten besvaras av Emelia Gardemar, rektor, 0704 413749, emelia.gardemar@lillaakademien.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: tina.eriksson@lillaakademien.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Musikskolan Lilla Akademien AB
(org.nr 556551-0756) Arbetsplats
Vadstena Sång och Pianoakademi Jobbnummer
