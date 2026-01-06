Lärare i Musik vikariat
Järvaskolan AB / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2026-01-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järvaskolan AB i Stockholm
Vi söker legitimerad musiklärare på 60% för ett korttidsvikariat.
Vi erbjuder dig att:
vara en del av ett team med engagerade pedagoger och visionärer som tillsammans driver en unik skola
bidra till att skapa uttrycksfulla, kreativa och inkluderande lärmiljöer
arbeta nära eleverna och inspirera dem till mod och självkänsla genom musik
Bakgrundsbeskrivning
Järvaskolan är en högstadieskola där personalen genom sitt ledarskap och sin passion för ungas utveckling arbetar för att motivera och inspirera dem att nå nya höjder.
Vi tror på musikens kraft att stärka gemenskap och identitet - därför spelar estetiska ämnen en viktig roll hos oss. Publiceringsdatum2026-01-06Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation i musik för grundskolan.
Meriterande:
Du arbetar kreativt och lockar fram elevernas uttrycksförmåga
Du har erfarenhet av ensemblespel, ljudteknik eller digitala verktyg i undervisningen
Du är samarbetsvillig, initiativrik och trygg i din ledarroll
Formalia
Tjänsten är ett två månaders vikariat på 60 % med start februari 2026.
Ansök snarast - urval sker löpande.
Järvaskolan är en grundskola i Rinkeby-Kista stadsdelsområde med målet att alla barn når kunskapsmålen och blir engagerade samhällsmedborgare. Vi söker dig som genuint tror på den potential alla elever besitter och som förstår vad som krävs för att frigöra den potentialen.Järvaskolan är en grundskola i Rinkeby-Kista stadsdelsområde med målet att alla barn når kunskapsmålen och blir engagerade samhällsmedborgare. Vi söker dig som genuint tror på den potential alla elever besitter och som förstår vad som krävs för att frigöra den potentialen. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Järvaskolan AB
(org.nr 556957-2315), http://http://www.jarvaskolan.se Arbetsplats
Järvaskolan Kontakt
Helya Riazat helya.riazat@jarvaskolan.se Jobbnummer
9670066