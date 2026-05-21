Lärare i musik till Svandammsskolan
2026-05-21
Svandammsskolan i Nynäshamns kommun söker en engagerad lärare i musik som vill bidra till elevernas utveckling. Vill du vara med och skapa trygga och stimulerande miljöer för våra elever? Då behöver vi dig! Publiceringsdatum2026-05-21Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är förlagd på Svandammsskolan. Som lärare i musik kommer du att planera, genomföra och följa upp undervisning i musik i åk 3-6. Du samarbetar med lärare och övrig personal på skolan för att säkerställa en helhetsmässig, inkluderande och trygg miljö där alla barn känner sig välkomna och trivs. Tjänsten är på deltid, 50%, och tidsbegränsad under perioden 2026-08-11--2026-12-18.
Om arbetsplatsen
Barn- och utbildningsförvaltningens främsta uppgift är att erbjuda en trygg och stimulerande lärmiljö där vi rustar barn och ungdomar för framtiden. Vi arbetar också för att främja tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter för alla invånare.
Svandammsskolan ligger i södra delen av Nynäshamn och är en två-parallellig skola för elever i årskurs F-6. Ledord för skolan är kamratskap, utmaning, nyfikenhet, samarbete, kreativitet, aktivitet och progression. Det vill säga "kunskap ger möjligheter".
Vi arbetar aktivt för att skapa en trygg och stimulerande miljö där alla barn kan utvecklas och må bra. Vi erbjuder en utvecklingsinriktad arbetsmiljö med fantastiska elever och kollegor i välkomnande skolor med stimulerande arbetsuppgifter. Vi har en inspirerande skolmiljö med närhet till natur och strand.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
lärarlegitimation i musik
kunskap om aktuell läroplan
god kännedom om skolans styrdokument
tidigare erfarenheter av arbete som lärare i musik
goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
god förmåga att använda digitala verktyg
Personliga egenskaper vi letar efter
Du är en engagerad, positiv och kreativ person som tar ansvar för ditt arbete och har en god förmåga att leda och undervisa. Du har en god pedagogisk insikt och utformar undervisningen så att elevernas tilltro till sin egen förmåga stärks. Du har en stark samarbetsförmåga och trivs i arbetet med att skapa goda relationer med både elever och kollegor. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi söker dig som är stabil, professionell och varm i ditt bemötande och mån om att nå goda resultat.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
Du har möjlighet till semester- och pensionsväxling.
Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Nynäshamns kommun har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Anställningsperiod: 2026-08-11--2026-12-18
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Sysselsättningsgrad: Deltid 50%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: SVA/2026/0018/023
9921327