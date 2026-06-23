Lärare i musik till Klingsborgsskolan
Norrköpings kommun / Grundskollärarjobb / Norrköping Visa alla grundskollärarjobb i Norrköping
2026-06-23
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Brinner du för att undervisa, inspirera och utveckla ungdomar genom musik? Då kan du vara vår nästa musiklärare!
Vilka är vi?
Klingsborgsskolan är en årskurs 7-9-skola som ligger i stadsdelen Klingsberg mellan Hageby och centrala Norrköping. På skolan finns två skolenheter, grundskola och anpassad grundskola. Grundskolan leds av en rektor och en biträdande rektor. Den anpassade grundskolan leds av en rektor. På Klingsborgsskolan har vi många spännande saker på gång och vi söker dig som vill vara med på vår utvecklingsresa in i framtiden.
Klingsborgsskolan är nyrenoverad med lokaler som invigdes 2020 och vi är stolta över de lokaler vi förfogar över. Från och med läsåret 2026/2027 består grundskolan av totalt nio klasser, fördelat på tre klasser i vardera årskurs. I den anpassade grundskolan finns både inriktning ämnen och inriktning ämnesområden, med totalt fem klasser.
Klingsborgsskolan har tidigare deltagit i projektet "Samverkan för bästa skola". Det är ett projekt som regeringen givit Skolverket i uppdrag att genomföra i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor.
Under vårterminen 2018 genomfördes en omfattande analys och kartläggning av behovet på skolan som mynnade ut i en skräddarsydd åtgärdsplan att utgå ifrån för att genomföra förändringar och förbättringar för att nå önskat resultat. Även om projektet avslutades under vårterminen 2021 så fortgår utvecklingsarbete i egen regi. Det är en stor satsning som vi är stolta över att fått vara en del av.
Läs mer om projektet https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/samverkan-for-basta-skolaPubliceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som lärare på Klingsborgsskolan ansvarar du för undervisning och planering i ditt ämne och även samarbete med andra kollegor kring elevernas kunskapsutveckling. Du deltar aktivt i skolans, arbetslagets och ämneslagets olika gemensamma uppgifter där du bidrar med dina egna idéer och erfarenheter. I tjänsten ingår undervisning i musik både i grundskolan och i den anpassade grundskolan så du behöver vara väl förtrogen med läroplanen för respektive skolform.
Vi är en mångkulturell skola där undervisningen är anpassad mot ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och lektionerna utformas utifrån en gemensam lektionsstruktur.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare i musik inom årskurs 7-9. Det är meriterande om du även har erfarenhet av undervisning sedan tidigare. Ett krav för tjänsten är även att du innehar god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Vi är en skola som står inför positiva förändringar och vi söker dig som tycker om att arbeta med utvecklings- och förbättringsfrågor. Du tycker att det är roligt att lära dig nya saker och ser möjligheter i förändringar.
Vi ser att du är duktig på att organisera och planera ditt arbete. Du tar en naturlig ledarroll och skapar engagemang och delaktighet runtomkring dig. Det är av stor betydelse att du lätt skapar kontakter och underhåller relationer med elever och kollegor.
Du har även en förståelse för att människor tar till sig kunskap på olika sätt och kan anpassa sättet att förmedla kunskap till mottagaren.
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 6 augusti eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 28 juni
Kontakt: Rektor Charlotte Starck, 011-15 60 91, charlotte.kallkvist@norrkoping.se
eller rektor Caroline Nilsson, 011-15 26 67, johannes.bulkay@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
603 54 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9974135