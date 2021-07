Lärare i musik till gymnasiesärskolans individuella program - Ängelholms kommun, Gymnasieskolan - Lärarjobb (praktisk-estetiska ämnen) i Ängelholm

Prenumerera på nya jobb hos Ängelholms kommun, Gymnasieskolan

Ängelholms kommun, Gymnasieskolan / Lärarjobb (praktisk-estetiska ämnen) / Ängelholm2021-07-05Ängelholm är landets första agila kommun!Här tänker vi nytt och vi har därför byggt en unik utvecklings- och serviceorganisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Förutom att vi har huvuduppdrag istället för förvaltningar, är det unika med Ängelholms kommun vårt signalsystem och våra agila arenor.Vi jobbar med vardagsinnovationer och får saker att hända. Samarbete är en självklar arbetsform för oss och med vårt agila arbetssätt har vi förutsättningarna och förmågan att anpassa oss i ett samhälle som ständigt förändras. Vi lever vår värdegrund: Öppenhet, Omtanke och Handlingskraft.Ängelholm är dessutom en av Sveriges vackraste platser med kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap och har bästa läget med utomordentliga kommunikationer till resten av Skåne, Sverige och kontinenten.Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss? Läs mer på jobb.engelholm.se2021-07-05Vi söker dig som är behörig musiklärare för undervisning på gymnasiesärskolans individuella program.Du kommer ingå i ett arbetslag med ett gott och öppet arbetsklimat. Ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling samt utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling.Du har god insikt och kunskap i gymnasiesärskolans styrdokument och tillämpar dem i det dagliga arbetet, samt arbetar utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du är kreativ och kan anpassa ditt förhållningssätt och dina pedagogiska metoder och tekniker utifrån den individuella elevens eller elevgruppens behov. Vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och har en positiv elevsyn.Du är legitimerad lärare i musik. Det är meriterande om du är utbildad i specialpedagogik samt har erfarenhet av arbete i särskola, alternativt har motsvarande erfarenhet och kompetens. Tänkbart att du är under utbildning eller intresserad av att läsa vidare enligt ovanstående. Du har god datorvana och erfarenhet av att använda IT i din undervisning. Det är nödvändigt att du behärskar god svenska i tal och skrift.Vi kommer att lägga stor vikt vid erfarenhet och personlig lämplighet.Urval och intervjuer sker löpande.ÖVRIGTFör att bli aktuell för tjänsten måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret.Har du erhållit företrädesrätt i Ängelholms Kommun, ska du ange detta i din ansökan.Tjänsten tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Ängelholms kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidDeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 210809, eller enligt överenskommelse. Omfattning: 30%.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-22Ängelholms kommun, Gymnasieskolan5845848