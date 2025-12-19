Lärare i musik till Brandthovdaskolan
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Här får du som musiklärare möjlighet att arbeta på en trygg och stabil skola där traditioner, musik och gemenskap har en självklar plats. Du ansvarar för ett spännande ämne där du genom ditt intresse för musik och lärande, bidrar till engagemang, kreativitet och musikglädje hos våra elever. Varmt välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Tjänsten är en heltidstjänst och omfattar 50 % musikundervisning. Som musiklärare ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av musikundervisning i årskurs 1-6. En viktig del av uppdraget är att bidra till och upprätthålla skolans traditioner såsom lucia, skolavslutningar och andra gemensamma arrangemang i nära samarbete med klasslärare.
De övriga 50 % av tjänsten kan utifrån din kompetens, ditt intresse och verksamhetens behov förläggas till fritidshemmet eller skolbiblioteket. Tjänstens upplägg formas i dialog med dig med musikläraruppdraget som grund.
Din kompetens
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i musik för årskurs 1-6. Vi ser det som positivt om du har arbetat som musiklärare eller har erfarenhet av arbete med barn och unga, exempelvis från föreningsliv eller kulturskola. Vi välkomnar även dig som är nyexaminerad lärare och erbjuder mentorskap och stöd i ditt uppdrag.
Genom en inkluderande elevsyn och vilja att anpassa undervisningen bidrar du till att alla våra elever ges möjlighet att lyckas. Du möter eleverna där de är och har förmåga att skapa engagemang, arbetsro och trygga lärmiljöer. Samarbete är en framgångsfaktor i rollen och du trivs med att samverka med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare.
Vi erbjuder
Hos oss möter du en trygg och stabil skola med cirka 310 elever. Skolan är belägen i ett lugnt område med närhet till skog och natur. Som musiklärare får du tillgång till ett välutrustat musikklassrum och möjlighet att vara med och utveckla skolans musikprofil och traditioner. Vi värdesätter kompetensutveckling och det finns möjlighet att delta i stadens nätverk för musiklärare för att utbyta kompetens och erfarenheter.
Vår verksamhet präglas av ett starkt värdegrundsarbete enligt KRAMA - kamratskap, respekt, ansvar, mod och arbetsro. Du blir en del av ett nära kollegium med omkring 16 lärare. Vi är en sammansvetsad och erfaren personalgrupp med en välfungerande elevhälsa. Ledarskapet på skolan är nära och tillitsbaserat, tillsammans driver vi pedagogiska frågor och utvecklar varandra.
Läs gärna mer om oss: https://skola.vasteras.se/grundskolor/brandthovdaskolan
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Bifoga gärna din lärarlegitimation i ansökan.
Observera att på grund av julledighet under denna annonseringsperiod kan svar på frågor kopplade till tjänsten dröja. Vi strävar dock efter att besvara inkomna frågor så snabbt som möjligt. Har du frågor om stadens rekryteringsprocess går det bra att kontakta Rekrytering- och Arbetsgivarvarumärkesenheten via växeln: 021-39 00 00.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
