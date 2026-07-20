Lärare i Musik till Albäcksskolan
Hultsfreds kommun, För- och grundskola / Grundskollärarjobb / Hultsfred Visa alla grundskollärarjobb i Hultsfred
2026-07-20
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På Albäcksskolan skapar vi tillsammans drömmar om framtiden. På vår skola är det viktigt att eleverna får möjlighet att känna tilltro till sin förmåga samt att kunna fungera väl tillsammans med varandra och det omgivande samhället. För att nå dessa värden försöker vi leva efter mottot "Ha kul på vägen". Vi vill att varje dag ska skapa känslan av lust att lära - lära för livet med fokus på motivation och meningsfullhet. Albäcksskolan är en 7-9 skola i centrala Hultsfred. På skolan finns ca 350 elever som tillsammans med personalen är uppdelade i arbetslag.
Tjänsten är vikariat för en föräldraledighet under hösten. Det finns eventuellt möjlighet till förlängning även vårterminen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Albäcksskolans vision är en skola för alla där vi arbetar tillsammans och lär av varandra, både elever och pedagoger. Viktiga pusselbitar för att nå detta är att ständigt utveckla undervisningen med hjälp av beprövade metoder såsom ett kooperativt lärande, differentiering, språkutvecklande arbetssätt samt att även utveckla den digitala kompetensen. Till Albäcksskolan söker vi nu dig, lärare i Musik, som vill vara med och bidra till elevernas lärande och utveckling. Du undervisar i halvklass för att ge eleverna bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig ämnet musik.
Du har en drivkraft att ständigt utveckla din undervisning för att möta elevgrupperna på bästa sätt. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning tillsammans med kollegor. Då vi i varje arbetslag har mentorer så innebär det att du som pedagog inte har något mentorskap utan har ditt fokus på undervisning och planering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i musik. Din undervisning präglas av ett elevperspektiv där du arbetar språk- och kunskapsutvecklande, kooperativt och digitalt. Du gör medvetna val för att höja elevernas motivation och känsla av meningsfullhet. Du ser det kollegiala lärandet och goda relationer som en framgångsfaktor för att lyckas i ditt uppdrag.
Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida https://www.jobbaihultsfred.se/formaner/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Hultsfreds kommun utför bakgrundskontroller vid all anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du ha mer information om hur du söker jobb hos oss eller om du har skyddad identitet kan du läsa mer här https//www.jobbaihultsfred.se/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B2641". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hultsfreds Kommun
(org.nr 212000-0712)
577 26 HULTSFRED Arbetsplats
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Kontakt
Sveriges lärare
Caroline Axelsson caroline.axelsson@hkedu.se +46738401631 Jobbnummer
10007547