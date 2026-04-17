Lärare i musik, sökes till Långängskolan!
Hallsbergs kommun / Pedagogjobb / Hallsberg Visa alla pedagogjobb i Hallsberg
2026-04-17
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallsbergs kommun i Hallsberg
, Örebro
eller i hela Sverige
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare.
Om skolan
Långängskolan har drygt 440 elever i årskurserna F-6 och ligger väl placerad i utkanten av Hallsbergs tätort med närhet både till badhus, bibliotek och idrottsplats men också till skogs- och naturområden. Skolgården är stor och varierad med både skogsdunge, lekställningar, idrottsplaner och umgängesytor. Som skola lägger vi stort fokus på att utveckla en trygg och stabil skola som präglas av tydlighet och struktur för såväl pedagoger som elever. Vi tror på ett relationellt ledarskap i klassrummet och har under senaste åren arbetat skolgemensamt med att utveckla ett språkutvecklande arbetssätt.
Vi månar även om samarbete och en team-känsla runt eleverna då det ger en större trygghet och styrka i uppdraget. Vi anser att detta är en bra väg mot såväl en välmående arbetsplats som en god kunskapsutveckling för våra elever.
Vi erbjuder dig
Möjligheten att vara med att utveckla Långängskolan, genom deltagande i ett arbetslag och utifrån dina egna intressen och initiativ.
Att få arbeta i en skola som kommit långt med digitalisering där alla elever har en egen iPad som pedagogiskt verktyg sedan flera år tillbaka. Samtliga klassrum är utrustade med Smart Board och till stöd har kommunen en IKT-pedagog som handleder kommunens skolor.
Att vara del av ett stort lärarkollegium med många möjligheter till kollegialt lärande.
En närvarande ledning och väl utbyggd elevhälsa för gott stöd i ditt uppdrag.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Som lärare i musik ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen för våra elever i årskurs 1-6. Undervisningen sker i huvudsak i halvklasser i vår nyrenoverade musiksal utrustad med olika instrument och en smartboard. Vi söker dig som vill göra oss sällskap i arbetet med att inspirera och utbilda våra elever i musikens värld genom att utveckla deras musikaliska färdigheter och förståelse för musik. Utifrån skolans storlek har vi goda möjligheter att anpassa tjänstens utformning utifrån dina övriga kompetenser och meriter. Vi ser gärna att du även har intresse och erfarenhet av att driva olika traditioner och ämnesövergripande musikprojekt, så som t.ex. storsamlingar, shower, avslutningar och luciafirande.Kvalifikationer
lärarlegitimation med behörighet att undervisa musik i årskurs 1-6, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Vi söker dig som är driven av egna idéer, är en relationell pedagog samt har lust att lära nytt tillsammans med kollegiet och som har en positiv barn- och elevsyn. För att vara kvalificerad för tjänsten behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Dig som tänker kreativt kring ämnet musik och som ser musiken som kraft till att skapa lust att lära.
Dig som strävar efter att skapa förutsättningar så att alla elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt och som ständigt arbetar för att förbättra din undervisning genom utvärdering, reflektion och kollegialt lärande.
Dig som är öppen för olika arbetssätt och är flexibel i samarbetet med andra.
Dig som trivs i ditt yrke, är en relationell pedagog som är positiv, ansvarsfull och känner stort engagemang för eleverna.
Dig som ser ett fortsatt eget lärande och utveckling av din yrkesroll som viktigt för dig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
behörighet i annat ämne
intresse och/eller erfarenhet av IT och IKT-pedagogik
kunskap om och erfarenhet av NPF
erfarenhet av och intresse för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola. Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 4 maj. Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons. Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123218". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs kommun
(org.nr 212000-1926), https://www.hallsberg.se/
Västra Storgatan 14 (visa karta
)
694 80 HALLSBERG Kontakt
Anna-Karin Goddard anna-karin.goddard@edu.hallsberg.se Jobbnummer
9861703