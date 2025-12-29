Lärare i musik på Sparsörskolan
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Sparsörskolan är en harmonisk skola som består av 295 elever i årskurserna förskoleklass till åk 6. Skolan arbetar med kunskap och trygghet i centrum och ligger naturskönt mitt i området Sparsör med närhet till både sjö och skog. På Sparsörskolan arbetar engagerad personal med hög kompetens som samarbetar på ett framgångsrikt sätt för elevernas bästa. Förutom pedagogisk personal så har skolan också ett elevhälsoteam med samtliga kompetenser representerade. Lokal buss tar dig till skolgårdens gräns där du har Slättäng, elever F-3 och Kil, elever åk 4-6 på vardera sida av vägen. Tillsammans utgör dessa två Sparsörskolan.
Lärare i musik på Sparsörskolan
Vi söker nu en legitimerad lärare i musik som kan ansvara för undervisningen i ämnet för eleverna i årskurs 2 till och med årskurs 6. Undervisningen bedrivs i halvklasser i skolans stora musiksal. Du kommer att ingå i arbetslag 4-6 på Kil där också musiksalen finns i byggnaden. Du planerar, genomför, följer upp och utvärderar undervisningen i ämnet musik. Ansvar för planering och genomförande av avslutningar, uppträdanden, ev shower ingår i arbetsuppgifterna. Det kan också ingå viss tid som resurslärare. I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter för lärare som bland annat rastvärdskap och samarbete med övrig personal på skolan. Borås Stad arrangerar nätverksträffar där du får möjlighet att möta andra lärare i musik och där du naturligt deltar och samverkar med andra inom samma gebit.
Du som söker är legitimerad lärare i musik för årskurserna F-6, gärna med erfarenhet av arbetet som detsamma. Du har god kännedom och kunskap om styrdokumenten och anpassar undervisningen därefter. För arbetet krävs god kännedom om anpassningar som krävs för att möta elevernas behov. Du är självständig, lyhörd och nyfiken och har ett genuint intresse för musicerande och att sprida glädje genom musik. Till uppträdande, avslutningar etc kan du ackompanjera när eleverna sjunger. Du är målmedveten och strävar alltid efter att kunna hitta de förutsättningar som krävs för att eleven ska kunna lyckas. Som musiklärare på Sparsörskolan krävs att man har goda ledaregenskaper där gränssättning och lågaffektivt bemötande samverkar. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan. På Sparsörskolan arbetar alla lärare kollegialt varför hög kompetens inom samarbete och kollegialt lärande är förväntat. Kunskap om och gärna vana av att arbeta digitalt i undervisningen är meriterande eftersom skolan arbetar med digital dokumentation och digitalt arbete är en del av undervisningen. Som musiklärare driver du ämnet och utvecklar det tillsammans med eleverna.Så ansöker du
