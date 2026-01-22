Lärare i musik och annat ämne 75%
Fyren Ekalmen AB / Grundskollärarjobb / Örebro Visa alla grundskollärarjobb i Örebro
2026-01-22
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fyren Ekalmen AB i Örebro
, Hallsberg
eller i hela Sverige
Fyren EkAlmen är en F-6 skola i Ekeby-Almby i Örebro, som söker en vik. lärare i musik och ev. annat ämne, med undervisning i åk 3-6.
Fyren EkAlmen är en friskola för barn från förskoleklass till och med år 6 som startade i augusti 2012. Skolan ligger vackert belägen med närhet till Hjälmaren och naturområden i Ekeby-Almby öster om Örebro.
Vi behöver nu en vik. lärare för undervisning i musik åk 3-6, samt ev. annat ämne med start i mars 2026 fram till juni 2027.
Omfattning är 75% under vårterminen 2026.
Fyrens ledljus är TRYGGHET, ANSVAR, DRIVKRAFT och SJÄLVKUNSKAP
Hos oss på Fyren EkAlmen kommer Du mötas av en verksamhet med stort engagemang, hög kvalitet och massor av glädje tillsammans med drivkraftiga kollegor.
Vi förväntar oss att DU:
• tar ansvar och finns på plats på jobbet
• är initiativrik och pålitlig
• har höga krav på dig själv och dina kollegor
Som pedagog på Fyren EkAlmen förväntas Du att följa våra ledljus samt att vara en tydlig, uppmuntrande och utmanande vuxen, som ser elevens inre drivkraft och olika förmågor och vägleder denne i sin personliga utveckling. Vi erbjuder en skola där eleverna får möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra och närvarande vuxna.
Vi arbetar hela tiden för att skapa en lärmiljö som är anpassad för att möta barns olika behov och intressen.
ÖVRIGT
Fortlöpande rekrytering sker under ansökningstidens gång.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: skola@fyrenekalmen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FEAmusik". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fyren Ekalmen AB
(org.nr 556856-8629), http://www.fyrenekalmen.se
Braxenvägen 5 (visa karta
)
705 10 ÖREBRO Arbetsplats
Fyren EkAlmen Kontakt
Skolledare
Sabina Segerlund sabina.segerlund@fyrenekalmen.se 0763097523 Jobbnummer
9699923