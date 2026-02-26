Lärare i musik årskurs 4-9 Gröndalsskolan
2026-02-26
Lära för livet!
Gillar du, som vi, utmaningar och skolutveckling? Vill du vara med och utveckla lärandet för våra elever inom musik? Är du en lagspelare med förmåga att skapa engagemang och nyfikenhet? Då behöver vi dig! Välkommen till oss på Gröndalsskolan - vi är en väl fungerande skolenhet som har främjande och förebyggande arbete i fokus!Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för lärare. Du kommer att arbeta med lärarna i ditt arbetslag och undervisa och utveckla arbetet i musik. Tjänsten innefattar förutom undervisning även mentorskap. Undervisningen sker i nyrenoverade lokaler i halvklass.
Om arbetsplatsen
Barn- och utbildningsförvaltningens främsta uppgift är att erbjuda en trygg och stimulerande lärmiljö där vi rustar barn och ungdomar för framtiden. Vi arbetar också för att främja tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter för alla invånare.
Gröndalsskolan är en F-9 skola med cirka 900 elever och 100 medarbetare. Skolans pedagoger är uppdelade i arbetslag/ämneslag. På skolan finns också ett elevhälsoteam där alla professioner ingår. Skolan ligger intill Gröndalsvikens pendeltågstation. Våra lokaler är till stor del nyrenoverade. Vi har en fin aula och ett centralt beläget skolbibliotek. Uppe på vårt berg finns möjligheter för utepedagogik. Vi utvecklar ständigt vårt arbete och i dagsläget har vi fokus på lärmiljöer och differentierad undervisning.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• lärarlegitimation och behörighet för ämnena
• erfarenhet av undervisning inom grundskolan
• god kännedom om skolans styrdokument
• god IT-vana
• goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift
Personliga egenskaper vi letar efter
Vi söker en lärare som kan bygga förtroendefulla, varaktiga relationer med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Du är en tydlig ledare i klassrummet och kan samarbeta i arbetslaget på ett ansvarsfullt och ödmjukt sätt. Ditt bemötande är respektfullt och gör att andra kan trivas och utvecklas i din närhet. Som person är du utpräglat kommunikativ, säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara och tydliga. I ditt arbete har du en naturlig fallenhet att planera och organisera dina aktiviteter på ett effektivt sätt. Att hålla god kvalitet är en självklarhet för dig och du håller dig uppdaterad med aktuell forskning.
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
• Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
• Du har möjlighet till semester- och pensionsväxling.
• Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Nynäshamns kommun har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: GRÖ/2026/0037/023 Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns kommun
(org.nr 212000-0233), https://www.nynashamn.se/ Kontakt
Biträdande rektor
Johanna Kristiansson Johanna.Kristiansson@nynashamn.se 08-520 736 11 Jobbnummer
9766520