Lärare i musik
Stiftelsen Dormsjöskolan / Grundskollärarjobb / Hedemora Visa alla grundskollärarjobb i Hedemora
2026-07-22
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Kom och jobba hos oss på Dormsjöskolan!
Dormsjöskolan är en liten skola med fantastiska förutsättningar. Här bor och studerar ett tjugotal elever från olika delar av landet, huvudsakligen boende på vårt intilliggande HVB-hem. Det förekommer även att elever pendlar till och från skolan dagligen från närområdet.
Vi bedriver undervisning i mycket små grupper inom tre skolformer: grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Eleverna på vår skola har ofta en eller flera diagnoser inom NPF-spektrat, vilket vi möter med en individanpassad undervisning som få andra skolor har möjlighet att erbjuda.
Skolan har en mycket hög personaltäthet och vi arbetar i små grupper eller med enskild undervisning i en skolmiljö som är anpassad efter elevernas behov.
Dormsjöskolan ligger naturskönt vid en sjö, strax utanför Garpenberg. Skolan ägs av en icke vinstdrivande stiftelse som har funnits på platsen i över 60 år. Vi har mycket goda resurser i form av egen idrottshall, smedja, musiksal, aula och gym.
Det är dock de mindre synliga förutsättningarna som verkligen utgör skolans styrka. Här får varje elev möta den trygghet och struktur som just han eller hon behöver. Här blir varje elev sedd och hörd av engagerad personal som finns där för elevernas skull.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Du kommer att arbeta som musiklärare i klasser med 3–6 elever. Du ingår i ett arbetslag tillsammans med andra lärare och skolstödjande personal. Arbetslaget består av medarbetare med varierande bakgrund och kompetens, men med ett gemensamt mål – att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för våra elever.
Tjänsten är i grunden en deltidsanställning.
Om du även har behörighet att undervisa i andra ämnen finns möjlighet att kombinera tjänsten, exempelvis som musiklärare och klasslärare, vilket kan innebära en heltidstjänst.
Vi har täta kontakter med varandra genom dagliga morgonmöten och korta beslutsvägar. Eftersom vi är en personaltät skola behöver du känna dig bekväm med att annan personal ofta närvarar under din undervisning. Som medarbetare har du även nära samverkan med personalen på de fem HVB-hem som finns på området.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du:
Har lärarlegitimation och full behörighet i aktuella ämnen.
Har tidigare erfarenhet av läraryrket.
Som person ser vi gärna att du är en lagspelare som tar ansvar och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du är en trygg ledare i klassrummet och har ett professionellt bemötande som stämmer väl överens med Dormsjöskolans värdegrund och elevsyn.
För att trivas i rollen behöver du vara prestigelös, flexibel och lösningsfokuserad. Du har en god samarbetsförmåga och ett stort engagemang för elevernas utveckling och lärande.
Känner du igen dig i beskrivningen och tror att du är rätt person för uppdraget? Tveka inte att höra av dig! Vi berättar gärna mer om vår fantastiska skola och vad vi kan erbjuda dig som medarbetare.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i små undervisningsgrupper, med hög personaltäthet och stor frihet att anpassa undervisningen. Här har du tid att bygga relationer och göra verklig skillnad för elever som behöver det som mest. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
E-post: torbjorn.persson@dormsjoskolan.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Dormsjöskolan
, https://dormsjoskolan.com/
Dormsjö 214 (visa karta
)
776 98 GARPENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AB Dormsjöskolan Jobbnummer
10008897