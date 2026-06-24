Lärare i musik
021 Skol AB / Grundskollärarjobb / Västerås Visa alla grundskollärarjobb i Västerås
2026-06-24
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Centuriaskolan är en grundskola som präglas av engagemang, trygghet och gemenskap. Vi erbjuder en lärmiljö där eleverna får utveckla både kunskap och kreativitet, med fokus på att varje individ ska känna sig sedd och motiverad. Hos oss arbetar vi nära varandra i ett öppet och stödjande klimat där varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Vi söker en lärare i musik som med kreativitet, struktur och värme vill inspirera våra elever. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i musik enligt läroplanens mål och anpassar innehållet efter elevernas behov och förutsättningar.
Arbetet innebär också att du samarbetar med kollegor i arbetslaget, deltar i skolans utvecklingsarbete och bidrar till en positiv lärmiljö.
Tjänsten är 25%, I tjänsten ingår även förberedelse av avslutningar, konsert och liknande uppgifter. Tjänsten kan kompletteras till 100% om du kan undervisa på engelska för MISV skola, som finns i samma lokaler och använder samma musiksal, mer info på www.misv.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: maija.moller@centuriaskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 021 Skol AB
(org.nr 556837-3228)
Hydrovägen 3 (visa karta
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724 80 VÄSTERÅS Arbetsplats
Centuriaskolan Jobbnummer
9976228