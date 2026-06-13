Lärare i musik
Mybe AB / Pedagogjobb / Huddinge Visa alla pedagogjobb i Huddinge
2026-06-13
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Myrstugubergets Friskola är en grundskola mitt i Myrstugubergets bostadsområde- en s. k. "skola mitt i byn" som förra året firade 30 år. Skolan har idag ca 116 elever fördelat från åk F-5 och många som bor i området söker sig hit. Skolan har ett gott rykte och präglas av ledorden "Det är viktigt för mig att det går bra för dig".
Personalen är engagerad, klasserna är mindre än genomsnittet och personalomsättningen låg. Det är en klass i varje årskurs och skolan är uppdelad på två avdelningar. På Vargen går åk 1, 2 och 3 och på Myran går F-klass, åk 4 och 5. Skolan leds idag av rektor, verksamhetsansvarig för fritidshemmet och arbetslagsledare som ansvarar för åk F-5.
Vi söker DIG som kan ta ett stort egenansvar, är kreativ, flexibel och vill samarbeta i arbetslag! Vi ser gärna att du är behörig lärare i musik, men framförallt att du är kompetent inom ämnet och brinner för att undervisa. Tidigare undervisning i såväl kulturskola som grundskola är meriterande.
Tjänsten kan utformas på två sätt. Antingen som en 40%- tjänst förlagd på två dagar i veckan, där du primärt är ansvarig för musikundervisningen men även har viss tid förlagd på fritids. Men tjänsten kan också utökas till 100% och fylls då ut med fritidsverksamhet (stöd i klass under skoltid) resterande dagar. Musikundervisningen sker i helklass i åk 1 och 2, och i mindre grupper med cirka 10-12 elever i årskurs 3, 4 och 5 för att möjliggöra en kvalitativ undervisning.
Under de senaste två åren har skolan bland annat prioriterat arbetet med digitalisering och elevhälsa. Det här läsåret arbetar vi med språkutvecklande arbetssätt både på skolan och fritidshemmet, vilket vi gärna ser genomsyrar musikundervisningen också. Vi vill fortsätta utveckla fritidshemmet för att få till "En röd tråd" genom elevernas hela skoldag, och initiativ till musikinslag i fritidsverksamheten uppskattas därför.
Skolan präglas av hög personaltäthet och behöriga lärare. Skolan har också ett EHT-team bestående av rektor, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och speciallärare.
Tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningsperioden, så tveka inte med att söka redan idag.
Tjänsten är tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning och är anslutna till Kollektivavtal med Almega Utbildning.
Tillträde efter överenskommelse!
Välkommen med din ansökan genom att mejla till rektor! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: djordje.petrovic@myrstuguskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Musiklärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mybe AB
(org.nr 556217-7500), https://www.myrstuguskolan.se/
Myrstuguvägen 357 (visa karta
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143 32 VÅRBY Kontakt
Rektor
Djordje Petrovic djordje.petrovic@myrstuguskolan.se 0761146858 Jobbnummer
9962415