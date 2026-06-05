Lärare i musik

Montessori förskolor och skolor i Sverige AB / Pedagogjobb / Danderyd
2026-06-05


Visa alla pedagogjobb i Danderyd, Solna, Sundbyberg, Lidingö, Sollentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Montessori förskolor och skolor i Sverige AB i Danderyd, Stockholm, Vaxholm, Tyresö, Södertälje eller i hela Sverige

Vi är en liten F-6 skola belägen i närheten av Danderyds sjukhus. Vi söker en legitimerad musiklärare till nästa läsår. Tjänsten är 20% och är i nuläget förlagd på torsdagar. Undervisningen sker i ett klassrum som är utrustad med material för musikundervisning.
Vi vill att du är väl insatt i Lgr22 och har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare.
Tjänsten kommer troligtvis att vara förlagd på torsdagar.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning.
Sökande kommer att kallas till intervju löpande.
Varmt välkommen att söka!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
via mail
E-post: rektor@dmskola.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lärare slöjd".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB (org.nr 559165-8975), http://dmskola.se
Vendevägen 94 (visa karta)
182 32  DANDERYD

Arbetsplats
Montessori Förskolor & Skolor i Sverige AB

Kontakt
Marie Holtmar
rektor@dmskola.se

Jobbnummer
9949440

Prenumerera på jobb från Montessori förskolor och skolor i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Montessori förskolor och skolor i Sverige AB: