Lärare i musik 1-9
2026-04-28
Kristna skolan Oasen är en friskola som bygger på kristna värderingar. Vi har idag ca 130 elever från förskoleklass till årskurs 9 med fritidsverksamhet. Skolan har trots sin lilla storlek en stor mångfald och arbetar åldersblandat. Här vill vi att alla elever ska känna sig trygga, respekteras och utvecklas. Du kan läsa mer om skolan på www.kristnaskolanoasen.se
Som ämneslärare i musik kommer du ingå i ett arbetslag med lärare och resurspersonal. Du kommer aktivt vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån verksamhetens mål. Du ska tydligt arbeta med våra kunskapsmål och kunskapskrav för att eleverna ska motiveras och nå goda resultat i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Du använder varierade arbetssätt och utgår från varje elevs tänkande och kunnande.
Du är en strukturerad och planerad person som skapar engagemang i din undervisning. Du trivs med samarbete och vill aktivt bidra till verksamhetens utveckling. Du har god förmåga att planera och organisera både ditt eget och elevernas arbete på ett effektivt sätt, och du bygger ett tryggt och tillitsfullt klassrumsklimat där alla elever får komma till tals. Det är också viktigt att du kan stå bakom och representera skolans kristna profil. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker inför höstterminen 2026 och tjänsten är på 40%.
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: shannon.lehnberg@kristnaskolanoasen.se
