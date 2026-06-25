Lärare i modersmål och studiehandledning på modersmål F-9
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2026-06-25
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Vill du bidra till flerspråkiga elevers språk-, kunskaps- och identitetsutveckling? Nu söker Barn- och utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun engagerade lärare i modersmål och studiehandledning på modersmål som vill göra skillnad för barn och unga.
Vi söker medarbetare inom följande språk:
Amharinja/Oromo, 50%
Bengaliska, 75%
Bilen, 10%
Bulgariska, 15%
Burmesiska, 5%
Furiska, 10%
Kurdiska (från Turkiet), 10%
Lettiska, 15%
Norska, 30%
Portugisiska, 25%
Punjabi (Indien), 5%
Slovenska, 15%
Tagalog, 5%
Tjeckiska, 5%
Urdu, 5%
Anställningsform och omfattning varierar beroende på språk, elevunderlag samt den sökandes utbildning och kompetens. Anställningsformen kan vara tillsvidareanställning, visstidsanställning eller timanställning beroende på uppdragets omfattning och förutsättningar.
Om Enheten Modersmål
Enheten Modersmål ansvarar för modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål samt modersmålsstöd för flerspråkiga barn och elever i Östersunds kommun.
Vårt uppdrag är att stärka elevernas språkutveckling, identitet och kunskapsutveckling. Genom undervisning och studiehandledning bidrar vi till att skapa goda förutsättningar för elever att lyckas i skolan och nå sina mål.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett engagerat arbetslag med pedagoger från många olika språk- och kulturbakgrunder. Tillsammans arbetar vi för att ge kommunens flerspråkiga elever en likvärdig utbildning.
Arbetet kan vara förlagt till flera skolor inom kommunen, vilket innebär att resor mellan arbetsplatser kan förekomma under arbetsdagen.
Ditt nya jobb
Som lärare i modersmål och studiehandledning på modersmål arbetar du med att stödja elevernas språk- och kunskapsutveckling.
Du undervisar elever i modersmål och/eller ger studiehandledning på deras modersmål utifrån skolans styrdokument och elevernas individuella behov.
Arbetet innebär nära samarbete med klasslärare och ämneslärare för att skapa de bästa förutsättningarna för elevens lärande.
Vanliga arbetsuppgifter
Planera, genomföra, dokumentera och följa upp modersmålsundervisning.
Ge studiehandledning på modersmål utifrån elevernas behov.
Samverka med skolans pedagoger kring elevernas lärande och utveckling.
Betygsätta enligt gällande styrdokument.
Bidra till enhetens utvecklings- och kvalitetsarbete.
Delta i arbetslagsmöten och kompetensutveckling.
Din kompetensPubliceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Kunskaper i aktuellt modersmål på modersmålsnivå.
Förmåga att kommunicera och samarbeta med elever, vårdnadshavare och skolpersonal.
God digital kompetens.
Meriterande
Lärarlegitimation eller lärarexamen.
Behörighet för undervisning i modersmål.
Erfarenhet av modersmålsundervisning eller studiehandledning.
Erfarenhet av arbete inom skola eller förskola.
Erfarenhet av eller god förståelse för olika utbildningssystem och flerspråkiga elevers förutsättningar.
Kunskap om skolans styrdokument och arbete i en flerspråkig lärmiljö.
Vi söker dig!
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och har ett genuint intresse för barns och ungdomars lärande.
Du känner dig trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och kan skapa positiva relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du arbetar strukturerat, tar egna initiativ och ser möjligheter i mötet med elever med olika språk, erfarenheter och förutsättningar.
Du delar vår övertygelse om att flerspråkighet är en styrka och en viktig resurs i skolan. Tillträde från den 14 augusti.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
831 35 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Enhetschef
Mats-Erik Danielsson mats-erik.danielsson@ostersund.se +46734618431 Jobbnummer
9978490