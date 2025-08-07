Lärare i mellanstadiet till Brunnsskolan
2025-08-07
Nu finns möjlighet att bli vår lärarkollega på Brunnsskolan för mellanstadiet! Är du positiv, lösningsfokuserad och har god kunskap om barn och elevers utveckling, då är detta kanske ett jobb för dig. Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Som lärare på Brunnsskolan utgår vi ifrån gällande styrdokument och de uppsatta mål vi har utformat för verksamheten. Det här är jobbet för dig som är intresserad av ditt eget lärande och vill utvecklas vidare. Just nu så söker vi en lärare till åk 4 och som har en så bred behörighet som möjligt där ämnet engelska finns med. Du vill tillsammans med dina kollegor skapa en atmosfär där klimatet är tillåtande och inspirerar till en trygg och god lärmiljö. Vi lägger stor vikt på samarbete för att skapa en lärande kultur på skolan.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planera, genomföra och utvärdera undervisningen
• arbeta för bästa möjliga måluppfyllelse hos våra elever
• delta i arbetslagsarbete
• skapa god miljö för lärande
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• delta i utvecklingsarbetet på skolan
• utöva mentorskap
Om arbetsplatsen
Brunnsskolan F-6 är en intraprenad och övningsskola med ca 460 elever och 60 personal. Vi är belägna i Adolfsberg, sydöstra delen av Örebro, där vi har ett fint läge med närhet till natur, parker och kommunikation. Hos oss ingår du i ett arbetslag som arbetar tillsammans för elevernas måluppfyllelse, trivsel och trygghet.
Vår vision är: Kunskap, glädje och trygghet. Tillsammans lär vi för livet!
Läs mer om vår skola här: www.orebro.se/brunnsskolan
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa. Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!Kvalifikationer
Som lärare hos oss är det viktigt att du är trygg och stabil samt kan förhålla dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du har lätt samarbeta med pedagoger, elevhälsa och rektorer samt är tydlig i din kommunikation med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Det är även viktigt att du har en god förståelse för hur elever tar till sig kunskap och att de har olika förutsättningar, samt kan anpassa undervisningen efter detta. Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med elever och övrig personal samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver. Du förväntas ha goda IT-kunskaper för att kunna vara med på skolans fortsatta digitala resa, samt är nyfiken och driven i utvecklingen av verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad lärare 4-6 med behörighet i flera olika ämnen där engelska är inkluderad
Meriterande:
• erfarenhet av arbete i digitala verksamhetssystem t.ex. It 's learning, skola24 eller liknande
• erfarenhet av arbete med digitala verktyg som t.ex. interaktiva tavlor, SMART notebook eller liknande
• erfarenhet av att ha arbetat med STL (skriva sig till lärande-modellen)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 4 november eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation. Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 24 augusti. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
