Lärare i matematik till Stureskolan, åk 6-9
Arboga kommun, Stureskolan / Grundskollärarjobb / Arboga Visa alla grundskollärarjobb i Arboga
2026-06-18
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er).
Arboga grundskola befinner sig i en utvecklingsresa där undervisning på vetenskaplig grund, kollegialt lärande och långsiktig kvalitet står i centrum. Vi arbetar gemensamt för att stärka undervisningens kvalitet, skapa likvärdighet och ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
På Stureskolan är denna utveckling tydlig. Vi är en 6–9-skola med stark framåtanda där vi de senaste åren ser en positiv trend i kunskapsresultaten. Vårt närvarofrämjande arbete har gett märkbara effekter, och vi fortsätter att utveckla undervisningen för att ytterligare stärka elevernas lärande och trygghet.
Nu söker vi en lärare i matematik som vill vara en del av den här resan. Du brinner för att väcka elevernas lust att lära, utveckla deras matematiska tänkande och bidra till ökad måluppfyllelse. Vi söker dig som har lärarlegitimation i matematik, du är nyfiken, trygg i din roll och vill undervisa och inspirera elever på olika nivåer. Hos oss blir du en del av ett engagerat kollegium som arbetar tillsammans för att göra matematiken begriplig, relevant och meningsfull för alla elever.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Som matematiklärare hos oss ansvarar du för undervisning i matematik i årskurs 6–9. I uppdraget ingår planering, genomförande och uppföljning av undervisningen.
Du förväntas:
• planera och genomföra undervisning i matematik
• följa upp och bedöma elevernas kunskapsutveckling
• anpassa undervisningen efter elevernas behov
• samverka med kollegor i arbetslag och ämneslag
• delta i skolans systematiska kvalitetsarbete
Undervisning kan ske både i klass och i mindre undervisningsgrupper. Mentorskap kan ingå.Kvalifikationer
Vi söker dig som:· är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik
• har erfarenhet av att undervisa i särskild undervisningsgrupp
• har erfarenhet av undervisning i grundskolans senare år
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I din ansökan vill vi att du bifogar din lärarlegitimation inklusive behörighetsförteckning
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.
Anställning
Heltid, tillsvidare
Tillträde: enligt överenskommelse
Individuell lönesättningKontaktuppgifter för detta jobb
Rektor: Joakim Sundh, 073-7657268
Bitr. rektor: Per Hermansson, 073-6629924
Facklig företrädare: Sveriges Lärare, Susanne Skyllkvist, 070-4450194Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/60". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arboga Kommun
(org.nr 212000-2122)
Box 6 (visa karta
)
732 21 ARBOGA Arbetsplats
Arboga kommun, Stureskolan Kontakt
Rektor
Joakim Sundh 0589-872 68 Jobbnummer
9969214