Lärare i matematik till Norrevångsskolan
Karlshamns kommun / Grundskollärarjobb / Karlshamn Visa alla grundskollärarjobb i Karlshamn
2026-03-18
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlshamns kommun i Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vi söker nu en lärare i matematik.Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Lärare i matematik som, liksom skolans övriga lärare och personal, ingår i arbetslag och ämneslag. Dessa planerar, genomför, utvärderar och utvecklar verksamheten utifrån läroplanen.
Tillsammans med respektive arbetslag och ämneslag har var och en ansvar för:
att skapa och utveckla en trygg miljö som lockar och utmanar elevernas utveckling, inflytande och lärande
att förbereda, utvärdera och dokumentera verksamheten
att utveckla en god relation till eleverna och deras föräldrar
att stödja och inspirera eleverna till att nå uppsatta mål
Krav för tjänsten:
legitimerad lärare i matematikDina egenskaper
Vi söker dig som har lätt att samarbeta med andra, kan ta egna initiativ, har ett gott bemötande och förhållningssätt samt förmåga att utveckla verksamheten. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet
Om arbetsplatsen:
Norrevångskolan är placerad i Mörrum med närhet till Mörrumsån, golfbana, ishall och skogsområden vilket ger goda möjligheter till olika aktiviteter. Skolans mål är att alla elever skall känna trygghet, delaktighet samt motivation och lust att lära. Skolans fokus är att ge alla elever en meningsfull skolgång och möjlighet att utvecklas efter sina individuella förutsättningar.
Utbildningsförvaltningen har ca 1200 medarbetare och ansvarar för förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning och SFI.
Som anställd i Karlshamns kommun får du ta del av våra förmåner som bland annat erbjuder en mängd träning och aktiviteter med samarbetspartners för motion och hälsa. Hälsopaus uppmuntras.
Information om tjänsten:
Visstidsanställning under läsår 26/27 med tillträde 2026-08-06
Heltid
Antal tjänster: 1
Antal tjänster: 1
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Övrigt
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Ni beställer ert belastningsregister på polisens hemsida, utdraget ni ska begära är det som gäller arbete i skola eller förskola.
Som arbetsgivare behöver vi kontrollera rätten att arbeta i Sverige, därmed behöver du vid eventuell intervju visa upp id-handling som styrker medborgarskap: pass eller nationellt id-kort är exempel på sådan handling.
Välkommen med din ansökan, bifoga examensbevis och lärarlegitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Ange löneanspråk i ansökan.
För mer information kontakta
Jenny Altin, rektor, 0454-30 78 88
Sveriges Lärare, 0454-811 86, karlshamn@sverigeslarare.se
Besök gärna Så jobbar vi med rekrytering - Karlshamns kommun. Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns kommun
(org.nr 212000-0845) Kontakt
Rektor
Jenny Altin jenny.altin@utb.karlshamn.se Jobbnummer
9805038