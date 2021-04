Lärare i matematik till Kung Karls skola åk 7-9 - Kungsörs kommun - Grundskolelärarjobb i Kungsör

Kungsörs kommun / Grundskolelärarjobb / Kungsör2021-04-09Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 800 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.Kung Karls skola är en grundskola i Kungsör med elever i årskurserna 4-9. Verksamheten inom Kung Karls skola ska präglas av trygghet, lärande, trivsel och arbetsglädje där elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling är i centrum. Alla elever på Kung Karls skola har tillgång till ett eget läroverktyg, där årskurserna 4-6 använder iPads och årskurserna 7-9 använder Chromebooks. Kung Karls skola är en mobilfri skola vilket innebär att alla elever lämnar in sina mobiler innan skoldagen börjar och hämtar ut dem när skoldagen är slut.2021-04-09Ditt uppdrag innebär undervisning i matematik i årskurs 7-9.I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i ditt ämne såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling. Du arbetar enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. Du verkar för att skapa en klassrumssituation där alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elevhälsan, elever och vårdnadshavare för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna.Vi söker dig som innehar lärarlegitimation i ämnet och med fördel dig som har behörighet för att undervisa i fler ämnen för årskurs 7-9. Men har du annan relevant erfarenhet är du också varmt välkommen att söka tjänsten! För oss är det viktigaste att du har tydligt elevfokus och kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och din personliga lämplighet. Vi söker dig som har ett naturligt coachande, motiverande och engagerande arbetssätt. Vi förväntar oss att du skapar en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och kommunikation. Vidare ska du ha förmågan att skapa väl fungerande samarbeten, med såväl elever som med vårdnadshavare och kollegor för att bidra till en god samverkan på arbetsplatsen. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Ansök därför så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan!Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökanden.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: 2021-08-11 TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-31Kungsörs kommun5681352