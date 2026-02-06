Lärare i matematik till högstadiets flexenhet - Hälsinggårdsskolan
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Falun Visa alla grundskollärarjobb i Falun
2026-02-06
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Falun
Hälsinggårdsskolan söker dig som är legitimerad och behörig lärare i matematik till skolans flexenhet. Hälsinggårdsskolan är en F-9-skola med cirka 800 elever och omkring 100 medarbetare. Skolan är belägen i ett lugnt område med närhet till natur, vilket bidrar till en trivsam skolmiljö och goda förutsättningar för elevernas vardag. Verksamheten ingår i Hälsinggårdsskolans skolområde tillsammans med Vikaskolan och Hälsingbergsskolan, vilket möjliggör samverkan på områdesnivå.
Flexenheten är en av skolans viktiga stödstrukturer och riktar sig till elever som är i behov av särskilt stöd under vissa lektioner eller stadigvarande. Verksamheten präglas av hög personaltäthet, tydlig struktur och ett nära samarbete mellan lärare, specialpedagog och elevhälsoteam. Lärarna i flexenheten får regelbunden handledning av specialpedagog och undervisningen anpassas utifrån varje elevs behov och förutsättningar.
På Hälsinggårdsskolan möts du av engagerade kollegor och en kultur som präglas av kollegialt lärande, tillit och ett gemensamt förhållningssätt utifrån skolans värdegrund: vi bemöter alla med trygghet, respekt, ansvar och glädje. Vi arbetar systematiskt för att utveckla tillgängliga lärmiljöer och god undervisningskvalitet i nära samverkan mellan undervisning och elevhälsa.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Som lärare i matematik på flexenheten ansvarar du för undervisning av elever som behöver särskilt stöd, antingen vid utvalda tillfällen eller på ett mer långsiktigt sätt. Undervisningen sker i mindre grupper eller enskilt och utformas utifrån elevernas individuella behov, förkunskaper och förmågor.
I uppdraget ingår att:
• planera, genomföra och följa upp undervisning i matematik utifrån styrdokument och individuella behov
• skapa en trygg, strukturerad och förutsägbar lärmiljö
• arbeta nära specialpedagog, speciallärare och övrig personal kring elevernas utveckling
• samarbeta med mentorer, arbetslag och elevhälsoteam
• bidra till skolans gemensamma utvecklingsarbete kring extra anpassningar och särskilt stöd
Du ingår i ett professionellt sammanhang med goda förutsättningar för samverkan, handledning och kollegial utveckling.Kvalifikationer
För rollen krävs
• Lärarlegitimation med behörighet i matematikDina personliga egenskaper
Du är en trygg, stabil och tydlig ledare som skapar tillitsfulla relationer med elever. Du har god förståelse för elevers olika behov och förutsättningar och möter dem med ett lösningsfokuserat och lågaffektivt förhållningssätt.
Du har förmåga att:
• strukturera undervisningen på ett tydligt och anpassat sätt
• se elevens lärande ur ett helhetsperspektiv
• samarbeta nära kollegor och elevhälsa
• arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har ett genuint intresse för skolutveckling och inkluderande lärmiljöer.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete i flexenhet, särskild undervisningsgrupp eller liknande verksamhet
• Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
• Specialpedagogisk kompetens eller vidareutbildning
• Erfarenhet av att arbeta med extra anpassningar och individuella stödinsatser
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
I Falu kommun eftersträvar vi jämställdhet och mångfald och välkomnar sökande som bidrar till detta.Kopior på betyg lämnas till Falu kommun i samband med intervju.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då det kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida. Vid eventuell intervju - medtag legitimation.
I denna tjänsteutövning använder vi Freja för identifiering i vissa digitala plattformar och verksamhetssystem. Du kan läsa mer om Freja och hur det fungerar samt hur du skaffar det inför en eventuell anställning på webbsidan: https://frejaeid.com/skaffa-freja-eid/Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
(mailto:rekryteringscenter@falun.se
) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302773". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221) Arbetsplats
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Bitr. rektor högstadiet & rektor resursskolan
Sara Lagerqvist sara.lagerqvist@falun.se 023-823 78 Jobbnummer
9727009