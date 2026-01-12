Lärare i matematik till Adolfsbergsskolan 7-9
Under vårterminen behöver vi fylla på i vår bemanning. Vi söker dig som har lärarlegitimation inom matematik. Du blir en viktig del i både arbetslag och ämnesgrupp, genom
att arbeta tillsammans kan vi skapa de bästa förutsättningarna för våra elever!Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Du undervisar i dina ämnen och ditt lugn, din flexibilitet och tydlighet är naturliga redskap för att stötta eleverna för att nå ökad måluppfyllelse. I din ämnesgrupp ger och får du stöd samt utvecklas tillsammans med kollegorna. Som lärare hos oss är du också mentor i en klass tillsammans med en kollega och tar ansvar för elevernas skolsituation. Du är en del av arbetslaget och deltar aktivt i konferenser och det gemensamma arbetet i laget.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planera, genomföra och utvärdera undervisning i årskurserna 7-9
• använda metoder och arbetssätt som leder till ökad måluppfyllelse
• stödja elevers sociala utveckling utifrån deras specifika behov av stöd
• dokumentation
• dialog med vårdnadshavare
• nära samarbete med mentorskollega, arbetslaget, ämnesgrupp
• tillsammans med skolans personal delta i övrigt arbete på skolan
Om arbetsplatsen
Adolfsbergsskolan är belägen i Adolfsberg och är en grund- och grundsärskola åk F-9 med ca 1000 elever. Adolfsbergsskolan är en skola där tryggheten för eleverna sätts först och vi arbetar ständigt för att skapa trygghet, studiero och struktur för eleverna så att de ska trivas och lyckas i skolan.
För mer information om Adolfsbergsskolan kan du besöka vår hemsida http://www.orebro.se/adolfsbergsskolan
Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Som person är du engagerad, stabil, lugn och trygg. Du har lätt att skapa kontakter och är positiv. Du tycker om att ta initiativ och vill utveckla din undervisning. Som lärare är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga där du lyssnar och kommunicerar samt bidrar till en lugn och trygg skolmiljö. Du ska även ha kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar. Du kan kommunicera på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram.
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik för årskurs 7-9, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimation
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta med programmeringTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 7 april eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 25 januari.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
