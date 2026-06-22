Lärare i matematik på Stagneliusskolan
Kalmarsunds Gymnasieförbund, Stagneliusskolan / Gymnasielärarjobb / Kalmar Visa alla gymnasielärarjobb i Kalmar
2026-06-22
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Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås. Vi har ca 4000 studerande och 600 medarbetare fördelat över våra fem skolor.
Stagneliusskolan är en av gymnasieskolorna i Kalmarsunds gymnasieförbud och har ca 1100 elever och ca 120 anställda. Vi har utbildningar inom samhällsvetenskap, ekonomi, juridik och handel. Vi har också en enhet för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom autismspektrat.
På Stagneliusskolan arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att varje elev ska erbjudas de bästa möjligheterna att nå sina studiemål. Vi är en skola med höga förväntningar, både på eleverna och på oss själva. Vill du vara med och påverka och göra skillnad i en positiv och möjlighetsbaserad organisation, så är Stagneliusskolan en arbetsplats för dig.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa i matematik inom gymnasieskolan. Du driver pedagogisk och didaktisk skolutveckling i ett kollegialt klimat. Du inspirerar elever, kan möta dem på deras kunskapsnivå och driva deras kunskapsutveckling vidare. Det innebär att du samarbetar väl med kollegor och du skapar goda relationer till dina elever samt ser möjligheter, besitter gedigna pedagogiska metoder och strategier och kan omsätta dem i praktisk handling.Kvalifikationer
För att vara kvalificerad krävs gymnasielärarbehörighet enligt skollagens bestämmelser om behörighet (SFS 2011:326). Du ska vara intresserad av att arbeta i arbetslag och delta i olika utvecklingsgrupper. Vi fäster stort avseende vid din personliga lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 I augusti eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Före erbjudande om
anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola uppvisas.
För att stärka Kalmarsunds gymnasieförbunds förmåga att bedriva verksamhet under höjd beredskap blir all tillsvidareanställd personal krigsplacerad.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal eller att erforderliga politiska beslut fattas.
Läs gärna mer om Kalmarsunds gymnasieförbund på vår hemsida www.gyf.se.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligt men bestämt samtal från försäljare av ytterligare platsannonser eller rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332740 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmarsunds Gymnasieförbund
Box 824 (visa karta
)
391 28 KALMAR Arbetsplats
Kalmarsunds gymnasieförbund, Stagneliusskolan Kontakt
Programrektor
Lena Johansson lena.johansson@ksgyf.se 010-3527615 Jobbnummer
9972155